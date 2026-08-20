Resumen: Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de Bomberos Itagüí, admitió su responsabilidad en el saqueo de recursos del Área Metropolitana. La Fiscalía anunció que el próximo 25 de agosto se imputarán cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde.

El primer condenado por corrupción en la administración Quintero pidió perdón por millonario desfalco

Minuto30.com .- La justicia empezó a emitir los primeros fallos condenatorios por los escándalos de corrupción que rodearon la pasada administración distrital de Medellín. En una reciente audiencia, Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como Tesorero de Bomberos Itagüí, se convirtió en el primer sentenciado por el millonario desvío de dineros públicos.

Durante la diligencia judicial, en un momento cargado de tensión, Cardona Henao se dirigió para pedir perdón públicamente por haber participado en el entramado criminal que desfalcó recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Acuerdos clave para acelerar las investigaciones

La condena de Cardona Henao no es un hecho aislado, sino que forma parte de una robusta estrategia de la Fiscalía General de la Nación para desenredar la red de corrupción que operó en la ciudad.

Según detallaron las autoridades, la confesión y posterior condena del exfuncionario se enmarca en un paquete de negociaciones judiciales que incluye cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos con personas involucradas en el desfalco. Estos mecanismos han permitido a los investigadores recolectar pruebas testimoniales y documentales contundentes para escalar en la pirámide de responsabilidades.

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El turno es para Miguel Quintero

Precisamente, los beneficios judiciales otorgados a los primeros eslabones de la red han sido fundamentales para que la Fiscalía anuncie el siguiente gran golpe en este proceso judicial.

Las autoridades confirmaron que, gracias a los testimonios recopilados, el próximo martes 25 de agosto se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y presuntamente uno de sus socios comerciales. Ambos deberán responder ante un juez de control de garantías por su presunta participación intelectual y material en estos graves delitos de corrupción.

Con esta primera condena, se abre oficialmente la puerta a un proceso judicial de grandes proporciones que promete esclarecer el destino de miles de millones de pesos del erario público de los antioqueños.