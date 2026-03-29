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Resumen: Con la clasificación en el bolsillo, Nacional ahora podrá gestionar las cargas de sus jugadores principales

¡EL PRIMER CLASIFICADO! Atlético Nacional asalta el Galeras y es más líder que nunca

Minuto30.com .- Atlético Nacional reafirmó su jerarquía en la fecha 14 de la Liga BetPlay. En una plaza siempre difícil como la de Pasto, el “Verde de la Montaña” se impuso 2-1 frente al conjunto volcánico, alcanzando la cifra mágica de 30 puntos y convirtiéndose en el primer equipo con un cupo garantizado en los playoff de manera anticipada.

Morelos pegó primero, pero la paridad fue inmediata

El partido arrancó con intensidad desde temprano:

Minuto 22: Alfredo Morelos ratificó su racha goleadora abriendo el marcador para la visita tras una gran jugada colectiva.

Minuto 27: La alegría duró poco, pues Andrey Estupiñán logró la paridad 1-1 aprovechando una desconcentración defensiva del verde.

Tensión, golpes y “teatro” en la raya

El encuentro se tornó áspero y accidentado. Entre el juego fuerte y las constantes interrupciones, el clima se caldeó en los bancos técnicos, donde se señaló al estratega del Pasto por actitudes que buscaban cortar el ritmo del partido con “teatro” y reclamos airados, intentando sacar de quicio a los jugadores antioqueños.

El drama final y el “Salvador” Rengifo

Cuando parecía que los puntos se repartirían, el cierre del partido trajo una dosis máxima de suspenso:

Una jugada de Bello dejó a todo el estadio en silencio; la pelota llegó a la propia puerta del guardameta y, aunque Bello ya se iba a celebrar, un defensor de Pasto logró sacarla milagrosamente antes de que pasara la raya.

Al minuto 78, apareció nuevamente la figura de Rengifo. Con olfato goleador, el juvenil volvió a ser el salvador al conseguir el tanto de la victoria definitiva (2-1), silenciando por completo el suelo volcánico.

¿Qué sigue para el Verde?

Con la clasificación en el bolsillo, Nacional ahora podrá gestionar las cargas de sus jugadores principales. La jerarquía demostrada en Pasto pone a soñar a toda la hinchada con la estrella.