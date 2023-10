El Primavera Sound de Colombia cambia a un formato más pequeño con menos artistas

in

Bogotá, 17 oct (EFE).- El Primavera Sound, que iba a tener su primera edición en Colombia en diciembre, ahora será "Road to Primavera", un formato más reducido en el coliseo Movistar Arena de Bogotá, con menos artistas que los anunciados, informó este martes la productora.

Pet Shop Boys y The Cure seguirán encabezando el cartel, pero ya solo estarán acompañados por Minyo Cumbiero (el sábado 9 de diciembre), y por Slowdive y The Twilight Sad (el domingo 10 de diciembre), respectivamente.

Los organizadores aseguraron que este cambio se debe "al periodo de inestabilidad que atraviesa ahora mismo Colombia", que les ha obligado a "reajustar" el formato en una "situación excepcional totalmente ajena a la organización", según explicó la empresa de entretenimiento Bizarro en un comunicado.

Sin embargo, algunos medios especializados hablaban en las últimas semanas una baja venta de entradas para este festival, que prometía traer al país bandas de rock internacionales, pero cuyo costo era muy elevado.

El "Road to Primavera" también promete tener shows completos de The Cure, el domingo, con 2 horas y media de actuación donde "recorrerá toda su dilatada trayectoria" y también de Pet Shop Boys, donde traerá "su aclamada gira “Dreamworld – The Greatest Hits Live”, donde repasan todos sus grandes éxitos y que ya ha recorrido Europa con gran reconocimiento".

"Cambia la forma, permanece la esencia. Con la esperanza de que este sea solo el primer paso del camino hacia un futuro Primavera Sound Bogotá, en total serán cinco las actuaciones de artistas del cartel que tendrán lugar en Road to Primavera Bogotá", prometió la organización.

Por: EFE