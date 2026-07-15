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    El Presidente electo Abelardo De La Espriella restablece el diálogo directo con el Banco Mundial

    El país constituye el segundo portafolio más importante de la institución en América Latina y el Caribe y el cuarto a nivel mundial

    Publicado por: SoloDuque

    El Presidente electo Abelardo De La Espriella restablece el diálogo directo con el Banco Mundial

    Resumen: El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, sostuvieron en Barranquilla una reunión de alto nivel con una delegación del Banco Mundial, encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe

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    El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, sostuvieron en Barranquilla una reunión de alto nivel con una delegación del Banco Mundial, encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe.

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    Se restablecer un canal de diálogo directo entre el Gobierno entrante y el Banco Mundial

    El encuentro permitió restablecer un canal de diálogo directo entre el Gobierno entrante y el Banco Mundial, así como avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación en áreas estratégicas como infraestructura, estabilidad fiscal, salud, energía y desarrollo territorial. Durante la reunión se destacó la importancia estratégica de Colombia para el Banco Mundial.

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    El Gobierno del presidente electo reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con los organismos multilaterales

    El país constituye el segundo portafolio más importante de la institución en América Latina y el Caribe y el cuarto a nivel mundial, lo que refleja la relevancia de Colombia dentro de las prioridades de cooperación e inversión del organismo.

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    Se analizaron proyectos de alto impacto para la competitividad nacional, entre ellos la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena

    Asimismo, se analizaron proyectos de alto impacto para la competitividad nacional, entre ellos la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el desarrollo de una conexión férrea en la región Caribe, desde La Guajira hasta Córdoba.

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    El presidente electo Abelardo de La Espriella en compañia del designado Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, recibieron a varios integrantes del BM, entre ellos Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe

    El Gobierno del presidente electo reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con los organismos multilaterales para impulsar la inversión, consolidar la estabilidad económica y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos que generen crecimiento, empleo y mayores oportunidades para las regiones

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    Abelardo de La Espirella con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe; al fondo la pintura del maestro Cristo Hoyos, y que representa una de las danzas más tradicionales del Carnaval de Barranquilla. Foto: Captura de video

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    Abelardo de La Espriella recibió a varios integrantes del BM, entre ellos Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe

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    Colombia es relevante dentro de las prioridades de cooperación e inversión del organismo

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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