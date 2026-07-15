Resumen: El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, sostuvieron en Barranquilla una reunión de alto nivel con una delegación del Banco Mundial, encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe

El Presidente electo Abelardo De La Espriella restablece el diálogo directo con el Banco Mundial

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, sostuvieron en Barranquilla una reunión de alto nivel con una delegación del Banco Mundial, encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe.

El encuentro permitió restablecer un canal de diálogo directo entre el Gobierno entrante y el Banco Mundial, así como avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación en áreas estratégicas como infraestructura, estabilidad fiscal, salud, energía y desarrollo territorial. Durante la reunión se destacó la importancia estratégica de Colombia para el Banco Mundial.

El país constituye el segundo portafolio más importante de la institución en América Latina y el Caribe y el cuarto a nivel mundial, lo que refleja la relevancia de Colombia dentro de las prioridades de cooperación e inversión del organismo.

Asimismo, se analizaron proyectos de alto impacto para la competitividad nacional, entre ellos la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el desarrollo de una conexión férrea en la región Caribe, desde La Guajira hasta Córdoba.

El Gobierno del presidente electo reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con los organismos multilaterales para impulsar la inversión, consolidar la estabilidad económica y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos que generen crecimiento, empleo y mayores oportunidades para las regiones