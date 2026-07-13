Resumen: El Gobierno de la Patria Milagro ratifica que la recuperación del sector energético estará basada en la excelencia técnica, la meritocracia y la capacidad de gestión

El presidente electo Abelardo De La Espriella designa a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación de María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía, destacando que su Gobierno estará integrado por los colombianos más capaces, honestos y preparados, sin compromisos políticos ni cuotas burocráticas.

Ingeniera electricista, con una amplia trayectoria técnica en el sector energético y actual gerente general de XM, Arboleda ha liderado durante décadas procesos fundamentales para la operación del sistema eléctrico nacional y es reconocida como una de las mujeres más influyentes del país en materia energética.

El presidente electo señaló que la nueva ministra tendrá la responsabilidad de enfrentar el riesgo de desabastecimiento energético heredado por el nuevo Gobierno, fortalecer la confiabilidad del sistema, generar condiciones para atraer inversión, impulsar el desarrollo de energías limpias y trabajar por soluciones estructurales que permitan mejorar la calidad del servicio y aliviar el impacto de las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe.

Asimismo, liderará un trabajo articulado con los sectores de Hacienda, Ambiente y Defensa para garantizar la estabilidad financiera del sector, proteger la infraestructura energética y desarrollar los proyectos estratégicos respetando la normativa ambiental.

Con este nombramiento, el Gobierno de la Patria Milagro ratifica que la recuperación del sector energético estará basada en la excelencia técnica, la meritocracia y la capacidad de gestión. «Hoy se enciende una luz de esperanza para Colombia», afirmó el presidente electo Abelardo De La Espriella, al asegurar que su administración trabajará para devolverle al país la confianza, la seguridad energética y la estabilidad que demandan los colombianos

Hoja de Vida de la Designada Ministra de Minas y Energía