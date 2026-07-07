Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    El presidente electo Abelardo De La Espriella denuncia intento de golpe contra el mandato popular

    El mandatario advirtió que ninguna autoridad puede sustituir al órgano electoral ni desconocer una credencial presidencial legítima

    Publicado por: SoloDuque

    El presidente electo Abelardo De La Espriella denuncia intento de golpe contra el mandato popular

    Resumen: El mandatario advirtió que ninguna autoridad puede sustituir al órgano electoral ni desconocer una credencial presidencial legítima

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El presidente electo Abelardo De La Espriella se dirigió a los colombianos para denunciar a un Gobierno saliente, que junto con Iván Cepeda, pretenden desconocer la voluntad popular expresada en las urnas por más de 13 millones de ciudadanos que eligieron un nuevo rumbo para Colombia.

    El mandatario advirtió que ninguna autoridad puede sustituir al órgano electoral ni desconocer una credencial presidencial legítima. Rechazó los llamados a la desobediencia civil como mecanismo para desconocer el resultado democrático y señaló que no existe discurso de resistencia pacífica que justifique un intento de ruptura del orden constitucional.

    abelardo de la espriella4

    Como medida inmediata, ordenó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo suspender los encuentros de empalme con el Gobierno saliente y continuar el proceso por los mecanismos legales, institucionales y tecnológicos disponibles para recabar la información necesaria.

    Colombia no puede legitimar una transición con quienes pretenden desconocer la democracia y pide a las Fuerzas Armadas honrar su juramento de proteger la Constitución, solicitó vigilancia permanente de la comunidad internacional y convocó al pueblo colombiano a resistir con firmeza democrática, serenidad y apego a la ley.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.