Resumen: El mandatario advirtió que ninguna autoridad puede sustituir al órgano electoral ni desconocer una credencial presidencial legítima

El presidente electo Abelardo De La Espriella denuncia intento de golpe contra el mandato popular

El presidente electo Abelardo De La Espriella se dirigió a los colombianos para denunciar a un Gobierno saliente, que junto con Iván Cepeda, pretenden desconocer la voluntad popular expresada en las urnas por más de 13 millones de ciudadanos que eligieron un nuevo rumbo para Colombia.

El mandatario advirtió que ninguna autoridad puede sustituir al órgano electoral ni desconocer una credencial presidencial legítima. Rechazó los llamados a la desobediencia civil como mecanismo para desconocer el resultado democrático y señaló que no existe discurso de resistencia pacífica que justifique un intento de ruptura del orden constitucional.

Como medida inmediata, ordenó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo suspender los encuentros de empalme con el Gobierno saliente y continuar el proceso por los mecanismos legales, institucionales y tecnológicos disponibles para recabar la información necesaria.

Colombia no puede legitimar una transición con quienes pretenden desconocer la democracia y pide a las Fuerzas Armadas honrar su juramento de proteger la Constitución, solicitó vigilancia permanente de la comunidad internacional y convocó al pueblo colombiano a resistir con firmeza democrática, serenidad y apego a la ley.