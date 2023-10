El presidente de México pide una asamblea urgente de la ONU sobre el conflicto israelí

Ciudad de México, 9 oct (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes una asamblea urgente de la ONU para buscar el diálogo y la paz en el conflicto armado entre Israel y el grupo Hamás en Palestina.

“Dada la urgencia, hoy deberían estar convocando una asamblea de todos los países miembros, y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo inmediato de las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada”, expresó el mandatario.

El gobernante reiteró que la postura de México es la solución pacífica de controversias con un diálogo que debe gestionar la ONU, a la que llamó "anquilosada".

"Consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido", expuso.

"Yo creo que se debe convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona”, agregó.

El número de muertos en Israel ascendió este lunes a más de 800 tras al brutal ataque de Hamás del sábado, en lo que es la escalada más grande del conflicto palestino-israelí en décadas.

Israel se declaró el sábado en estado de guerra y ha respondido con bombardeos sobre la Franja de Gaza, de 2,3 millones de habitantes, lo que ha resultado en al menos 493 muertos, entre ellos 91 niños, en el enclave, bajo bloqueo israelí desde 2007, cuando Hamás tomo control del territorio.

López Obrador rechazó "tomar partido" sobre el histórico conflicto entre Israel y Palestina, aunque el Gobierno de México ha apoyado de manera consistente en foros internacionales la solución de los dos Estados.

“Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica", argumentó.

El mandatario opinó que "cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que, más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia”.

“Vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia hicimos propuestas, sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más, y no quedarnos con los procedimientos de antaño de que todo pasa por el Consejo de Seguridad", remarcó.

Por: EFE