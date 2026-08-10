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Resumen: Las autoridades nacionales reiteraron el llamado a la calma y confirmaron que la atención médica

El Presidente De La Espriella y MinVivienda llegan al Chocó

Minuto30.com .- El Gobierno Nacional activó un operativo de respuesta inmediata tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes en el país.

El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado por el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, se trasladó al departamento del Chocó para coordinar en terreno las labores de socorro y evaluar las afectaciones producidas en el epicentro de la emergencia.

Despliegue oficial en la zona de desastre

Presencia institucional en el epicentro: La comitiva presidencial arribó a los puntos más golpeados del Chocó para liderar la entrega de ayuda humanitaria, coordinar las tareas de rescate y atender directamente a las familias damnificadas.

La comitiva presidencial arribó a los puntos más golpeados del Chocó para liderar la entrega de ayuda humanitaria, coordinar las tareas de rescate y atender directamente a las familias damnificadas. Instalación de PMU y recursos de emergencia: Se formalizó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular las operaciones de la UNGRD, brigadas médicas y fuerzas de socorro en tiempo real.

Se formalizó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular las operaciones de la UNGRD, brigadas médicas y fuerzas de socorro en tiempo real. Desbloqueo de vías y logística aérea: Aviones y helicópteros oficiales trasladan personal especializado y conectividad satelital para habilitar pasos terrestres cerrados por deslizamientos de tierra.

Aviones y helicópteros oficiales trasladan personal especializado y conectividad satelital para habilitar pasos terrestres cerrados por deslizamientos de tierra. Afectación en regiones vecinas: Además del Chocó, los monitoreos de daños se extienden de manera prioritaria hacia el Eje Cafetero y el occidente del país.

Las autoridades nacionales reiteraron el llamado a la calma y confirmaron que la atención médica, el suministro de kits de supervivencia y el censo de afectados se mantendrán de forma ininterrumpida. Noticia en desarrollo.