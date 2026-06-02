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    El presidente de EE. UU., Donald Trump, oficializa su apoyo a Abelardo de la Espriella

    La adhesión del presidente Trump confirma que Washington, bajo la actual administración republicana, ve en De la Espriella al aliado idóneo

    Publicado por: SoloDuque

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    El presidente de EE. UU., Donald Trump, oficializa su apoyo a Abelardo de la Espriella

    Resumen: La adhesión del presidente estadounidense confirma que Washington, bajo la actual administración republicana, ve en De la Espriella al aliado idóneo en la región para impulsar una agenda conjunta de derecha dura: combate frontal contra las drogas, control migratorio y reactivación económica.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un movimiento político de gran impacto internacional, Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, ha anunciado públicamente su adhesión y respaldo total a la campaña presidencial del candidato colombiano Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

    Esta declaración trasciende el ámbito electoral interno de Colombia para convertirse en un asunto de política exterior, marcando un hito en las relaciones bilaterales.

    El respaldo frontal de Trump muestra un claro interés de su administración en el rumbo político de Colombia.

    La adhesión del presidente estadounidense confirma que Washington, bajo la actual administración republicana, ve en De la Espriella al aliado idóneo en la región para impulsar una agenda conjunta de derecha dura: combate frontal contra las drogas, control migratorio y reactivación económica.

    Trump cataloga a Iván Cepeda, candidato abiertamente apoyado por Gustavo Petro, como un «marxista de izquierda radical»; así las cosas, el presidente Trump no solo apoya a De la Espriella, sino que traza una línea roja clara sobre con quién prefiere negociar —y con quién no— la Casa Blanca en los próximos años.

    Este anuncio consolida la narrativa de «defensa de las libertades» impulsada por la campaña de De la Espriella.

    trump abelardo mensaje

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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