El presidente de Ecuador no reconocerá el resultado de próximas elecciones en Venezuela

Quito, 30 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes que no reconocerá el resultado de las próximas elecciones en Venezuela. «No estamos de acuerdo, en lo absoluto (…), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de (Nicolás) Maduro», dijo […]