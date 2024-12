Madrid, 23 feb (EFE).- El exvicepresidente español del Parlamento europeo Alejo Vidal-Quadras aseguró este viernes que no tiene duda de que fue el "régimen iraní" el autor del atentado que sufrió el 9 de noviembre pasado, e instó a cerrar todas las embajadas de ese país en Europa.

"No puede ser que tengamos embajadas iraníes abiertas que probablemente sean un centro de inteligencia y de planificación de acciones terroristas. Hay que cerrar todas en Europa, expulsar a los diplomáticos, intensificar las sanciones y apoyar a la oposición y al pueblo iraní", instó en una comparecencia de prensa.

El exdirigente del Partido Popular (conservador) y de Vox (ultraderecha) se dirigió directamente al Gobierno de Irán.

"Que me escuchen en Teherán: No han conseguido su objetivo, he salvado milagrosamente la vida y pienso continuar este combate (contra el régimen) el resto de mi vida; incluso con más motivación, más energía, más entusiasmo y más dedicación de la que he tenido hasta ahora, que ha sido mucha", enfatizó.

Casi tres meses y medio después del atentado, cometido cerca de su domicilio de Madrid, ofreció hoy su primera rueda de prensa para informar sobre el ataque, cuyo presunto autor material sigue en paradero desconocido.

No obstante, la Audiencia Nacional española pidió a Colombia el 19 de enero la extradición de un presunto implicado; se trata de Greg Oliver Higuera Marcano, un venezolano interceptado siete días después del atentado cuando pretendía entrar ilegalmente en aquel país.

Tras sufrir el atentado, el político dijo que enseguida pensó en el "régimen iraní" como responsable. No en vano, él encabezaba la lista negra de sus "enemigos" en Occidente, según contó.

Cree que, con el atentado, querían "quitar de en medio a un enemigo" como él y "asustar a los europeos y americanos que apoyan a la resistencia".

