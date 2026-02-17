Resumen: Con este resultado, el DIM llega con una ventaja inmejorable para el partido de vuelta. Un empate o una victoria en Medellín le darán el tiquete a la Fase 3 del torneo.

¡El «Poderoso » rugió con fuerza en La Libertadores! Con gol en el último suspiro, el DIM venció a Liverpool

Minuto30.com . El Independiente Medellín firmó un debut soñado en la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores al derrotar 2-1 al Liverpool de Uruguay en Montevideo. Fue una noche de emociones extremas donde el equipo paisa pasó de la frustración por el VAR a la euforia total en el tiempo de descuento, pasando por la expulsión del técnico Alejandro Restrepo por “esconder” la pelota.

El “Polaco” abrió el camino

Tras un primer tiempo cerrado, el DIM salió con otra cara para el complemento. Al minuto 51, apareció la jerarquía de Francisco Fydriszewski: el “Polaco” bajó una pelota con clase, se perfiló y sacó un remate hermoso que dejó sin opciones al portero uruguayo. Era el 0-1 y la ilusión crecía.

Sin embargo, el local no quería arruinar su fiesta de aniversario y al minuto 63 logró el empate parcial, poniendo a prueba la resistencia mental del equipo de Restrepo.

El drama del VAR y el desahogo final

Lo que siguió fue un guion de película. Medellín fue superior y buscó la victoria, pero se topó con la tecnología en dos ocasiones:

Minuto 76: Gol anulado que ahogó el grito de los hinchas rojos.

Minuto 90+1: Por segunda vez, el VAR intervino para invalidar lo que parecía el gol del triunfo.

Pero el fútbol le tenía guardada una recompensa a la insistencia. En el minuto 94, cuando el empate parecía sentenciado, apareció la fórmula de los relevos: un centro preciso de Frank Fabra encontró la cabeza de Hayen Palacios, quien con un frentazo certero mandó la pelota al fondo de la red para el 1-2 definitivo.

Ventaja para el Atanasio

Con este resultado, el DIM llega con una ventaja inmejorable para el partido de vuelta. Un empate o una victoria en Medellín le darán el tiquete a la Fase 3 del torneo.