Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡El «Poderoso » rugió con fuerza en La Libertadores! Con gol en el último suspiro, el DIM venció a Liverpool

    Un empate o una victoria en Medellín le darán el tiquete a la Fase 3 del torneo.

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de Instagram: xentenariopoderoso
    ¡El «Poderoso » rugió con fuerza en La Libertadores! Con gol en el último suspiro, el DIM venció a Liverpool

    Resumen: Con este resultado, el DIM llega con una ventaja inmejorable para el partido de vuelta. Un empate o una victoria en Medellín le darán el tiquete a la Fase 3 del torneo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com . El Independiente Medellín firmó un debut soñado en la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores al derrotar 2-1 al Liverpool de Uruguay en Montevideo. Fue una noche de emociones extremas donde el equipo paisa pasó de la frustración por el VAR a la euforia total en el tiempo de descuento, pasando por la expulsión del técnico Alejandro Restrepo por “esconder” la pelota.

    El “Polaco” abrió el camino

    Tras un primer tiempo cerrado, el DIM salió con otra cara para el complemento. Al minuto 51, apareció la jerarquía de Francisco Fydriszewski: el “Polaco” bajó una pelota con clase, se perfiló y sacó un remate hermoso que dejó sin opciones al portero uruguayo. Era el 0-1 y la ilusión crecía.

    Sin embargo, el local no quería arruinar su fiesta de aniversario y al minuto 63 logró el empate parcial, poniendo a prueba la resistencia mental del equipo de Restrepo.

    El drama del VAR y el desahogo final

    Lo que siguió fue un guion de película. Medellín fue superior y buscó la victoria, pero se topó con la tecnología en dos ocasiones:

    Minuto 76: Gol anulado que ahogó el grito de los hinchas rojos.

    Minuto 90+1: Por segunda vez, el VAR intervino para invalidar lo que parecía el gol del triunfo.

    Pero el fútbol le tenía guardada una recompensa a la insistencia. En el minuto 94, cuando el empate parecía sentenciado, apareció la fórmula de los relevos: un centro preciso de Frank Fabra encontró la cabeza de Hayen Palacios, quien con un frentazo certero mandó la pelota al fondo de la red para el 1-2 definitivo.

    Ventaja para el Atanasio

    Con este resultado, el DIM llega con una ventaja inmejorable para el partido de vuelta. Un empate o una victoria en Medellín le darán el tiquete a la Fase 3 del torneo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.