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Resumen: Con una contundente victoria de visitante, el Deportivo Independiente Medellín aplastó al cuadro 'Matecaña' en el duelo aplazado de la fecha 7. El equipo antioqueño dominó a placer y acecha la punta del campeonato.

¡El «Poderoso’» pisa fuerte! Medellín goleó 0-3 a Pereira por la Liga y es segundo en la tabla

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín impuso sus condiciones en suelo risaraldense y se llevó tres puntos de oro tras vencer 0-3 al Deportivo Pereira.

El ‘Poderoso de la Montaña’ exhibió un fútbol ofensivo y efectivo que le permitió escalar a lo más alto de la tabla, consolidándose como uno de los grandes favoritos del torneo.

Ráfaga de goles en la etapa complementaria

Aunque el primer tiempo fue disputado, el DIM destrabó el encuentro en la segunda mitad con una ráfaga de buen fútbol. Al minuto 48, John Montaño fue el encargado de abrir el marcador, dándole un golpe anímico al local del que no se pudo recuperar.

Apenas cuatro minutos después (52′), Yony González amplió la ventaja para los visitantes, encaminando la victoria. La cereza del pastel llegó en la recta final del compromiso, cuando Keiner Klinger sentenció la goleada 0-3 en el minuto 81.

Dominio absoluto en las estadísticas

La victoria del onceno dirigido por Amaranto Perea no fue casualidad; el equipo visitante fue inmensamente superior en el terreno de juego, controlando los hilos del partido. Las cifras hablan por sí solas:

Posesión del balón: Pereira 41% – Medellín 59%

Remates totales: Pereira 8 – Medellín 21

Remates al arco: Pereira 4 – Medellín 8

Tiros de esquina: Pereira 2 – Medellín 4

Faltas: Pereira 9 – Medellín 14 (con 2 amarillas para el local y 4 para la visita).

Así quedó la tabla de posiciones

Con este abultado triunfo a domicilio, el Deportivo Independiente Medellín salta a la segunda posición de la liga con 15 puntos, convirtiéndose en el principal escolta del campeonato. Por su parte, el América de Cali se mantiene cómodo como líder solitario, mirando a todos desde la cima con 20 unidades.