Resumen: El Independiente Medellín tuvo un debut agridulce en la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles 8 de abril de 2026. Pese a dominar la posesión y generar mayores opciones, el "Poderoso" no pudo pasar del empate 1-1 ante un ordenado Estudiantes de La Plata en el Atanasio Girardot.

El «Poderoso» no pudo pasar del empate ante un ordenado Estudiantes en el Atanasio

Minuto30.com .- Medellin y Estudiantes firmaron empate en el Atanasio Girardot en la primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

El equipo de Alejandro Restrepo empezó remando contra la corriente desde muy temprano. Apenas al minuto 4, un descuido defensivo permitió que Tiago Palacios silenciara el Atanasio Girardot con un remate certero que puso en ventaja al “Pincharrata”.

A partir de ahí, el Medellín se adueñó del balón (62% de posesión), pero chocó constantemente con el muro defensivo argentino. La recompensa solo llegó en el minuto 64, cuando Francisco Chaverra aprovechó una asistencia para decretar el 1-1 definitivo, encendiendo la ilusión que finalmente no alcanzó para la remontada.

El Grupo A: Así quedó la tabla

Tras cumplirse la primera jornada, el panorama en la zona del Medellín muestra a un claro líder tras los partidos de este miércoles:

Flamengo (BRA): 3 pts. (Venció 0-2 a Cusco en Perú). Estudiantes (ARG): 1 pt. Independiente Medellín (COL): 1 pt. Cusco (PER): 0 pts.

Dominio sin contundencia

Las estadísticas reflejan que el DIM buscó la victoria con más insistencia, sumando 11 remates frente a los 7 de la visita. Sin embargo, la efectividad fue la misma: ambos equipos lograron poner solo 4 balones entre los tres palos.

El juego fuerte también fue protagonista, especialmente por parte de Estudiantes, que terminó con 5 amonestados, intentando frenar el ritmo que proponía el mediocampo liderado por Baldomero Perlaza.

Aunque rescatar un punto ante un campeón de América como Estudiantes no es un mal negocio, la victoria de Flamengo en territorio peruano obliga al Medellín a buscar puntos por fuera para no ceder terreno en la lucha por los octavos de final.