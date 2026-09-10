Resumen: El 'Poderoso de la Montaña' superó con total autoridad a los 'Volcánicos' en condición de visitante y confirmó uno de los cruces más esperados de los Cuartos de Final de la Copa BetPlay 2026.

El «Poderoso» no perdonó: Medellín aplastó 4-1 a Pasto y avanza en la Copa BetPlay

La Copa BetPlay DIMAYOR 2026 tendrá un vibrante ingrediente para su próxima fase: el ‘Clásico Antioqueño’. Independiente Medellín hizo la tarea fuera de casa, avanzó con autoridad a los Cuartos de Final y confirmó su enfrentamiento ante su histórico rival de patio, Atlético Nacional.

La clasificación del ‘Poderoso’ se selló la noche del miércoles tras una contundente victoria 4-1 sobre el Deportivo Pasto, en un encuentro disputado en el estadio Departamental Libertad, donde los antioqueños demostraron una absoluta superioridad ofensiva.

La ruta de la goleada poderosa El equipo rojo no dejó lugar a dudas y resolvió el compromiso con efectividad. La apertura del marcador llegó rápido a través de Yony González a los 12 minutos. Poco después, a los 27′, Didier Moreno amplió la ventaja para irse con tranquilidad al descanso.

En la segunda mitad, el DIM mantuvo el acelerador a fondo y liquidó la serie con anotaciones de Keiner Klinger en el minuto 71 y Hayen Palacios a los 81′, sellando un resultado global inalcanzable para la escuadra ‘Volcánica’.

Se viene el Clásico Paisa Con este triunfo, Independiente Medellín continúa firme en su carrera por el título y se instala en los Cuartos de Final, donde ya lo esperaba Atlético Nacional.

El equipo ‘Verdolaga’ (que en los últimos días ha sido noticia por el inminente fichaje de James Rodríguez) había asegurado su cupo de forma anticipada tras vencer 3-0 al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. Ahora, ambas escuadras paralizarán a Antioquia en una llave de eliminación directa que promete ser una final adelantada en la búsqueda del trofeo.