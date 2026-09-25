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    El «Poderoso» cierra su venta de abonos para el segundo semestre: más de 20.000 hinchas del DIM confirmados para este semestre

    El equipo rojo expresó su gratitud hacia la fanaticada por el contundente voto de confianza. «Muchas gracias a todos y bienvenidos a la República Poderosa»

    Publicado por: SoloDuque

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    Captura de video: DIM
    El «Poderoso» cierra su venta de abonos para el segundo semestre: más de 20.000 hinchas del DIM confirmados para este semestre

    Resumen: El equipo rojo expresó su gratitud hacia la fanaticada por el contundente voto de confianza. «Muchas gracias a todos y bienvenidos a la República Poderosa», fue el mensaje con el que celebraron el cierre de las ventas.

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    Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció oficialmente el cierre de su campaña de venta de abonos para el presente semestre, alcanzando una destacada cifra de fidelización que garantizará un masivo acompañamiento en sus compromisos como local en el estadio Atanasio Girardot.

    De acuerdo con el reporte publicado por el club a través de sus canales oficiales, acá les contamos los detalles de esta exitosa campaña de abonos:

    La cifra oficial: La institución antioqueña confirmó que un total de 20.732 aficionados adquirieron su paquete de entradas anticipadas, asegurando su lugar en las tribunas para acompañar al equipo durante los encuentros de la temporada.

    Mensaje de agradecimiento: Tras alcanzar esta importante meta, el equipo rojo expresó su gratitud hacia la fanaticada por el contundente voto de confianza. «Muchas gracias a todos y bienvenidos a la República Poderosa», fue el mensaje con el que celebraron el cierre de las ventas.

    Impacto para el club: Esta masiva respuesta de la hinchada no solo representa un respaldo económico vital para las finanzas del llamado ‘Equipo del Pueblo’, sino que asegura un imponente marco de público y presión a favor en cada uno de los partidos que dispute en condición de local.

    Con esta sólida base de abonados, el Independiente Medellín reafirma el incondicional compromiso de su afición y se prepara para encarar los retos deportivos del semestre con el aliento garantizado de más de 20.000 seguidores en las gradas.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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