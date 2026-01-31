El DIM viaja a Bogotá para enfrentar a Millonarios este domingo a las 8:10 p.m. por la cuarta fecha liguera. Foto: DIM

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín, bajo la dirección del profesor Alejandro Restrepo, se desplaza este sábado a Bogotá para enfrentar a Millonarios este domingo 1 de febrero a las 8:10 p. m. en el Estadio El Campín. Tras realizar su última práctica en Llanogrande y viajar en horas de la tarde, el plantel cumplirá con una activación física el día del partido en su hotel de concentración, permaneciendo en la capital hasta el lunes al mediodía, cuando retornará a la capital de la montaña tras disputar este compromiso clave de la cuarta fecha de la liga.

El Poderoso aterriza en Bogotá: El DIM listo para el duelo ante Millonarios

El DIM ultima detalles para su importante compromiso en la capital del país, donde se enfrentará a Millonarios este domingo 1 de febrero.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay, está programado para las 8:10 p. m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario donde el “Poderoso” buscará sumar puntos vitales en este inicio de campeonato.

La preparación del conjunto rojo concluirá este sábado 31 de enero con una última unidad de entrenamiento en la sede deportiva de Llanogrande bajo la dirección del profesor Alejandro Restrepo.

Una vez finalizada la práctica, el plantel se desplazará hacia el Aeropuerto José María Córdova para tomar un vuelo con destino a Bogotá, cuya salida está prevista para la 1:40 p. m.

Ya instalados en la capital, los jugadores realizarán una jornada de activación física el domingo por la mañana en las instalaciones del hotel de concentración para ponerse a punto de cara al duelo nocturno.

Tras el pitazo final, la delegación pernoctará en Bogotá y emprenderá su regreso a la ciudad de Medellín el lunes 2 de febrero en horas del mediodía para iniciar la planeación de sus próximos retos.

