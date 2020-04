El Poblado sigue siendo la comuna con más casos positivos de coronavirus en la ciudad de Medellín

En el último reporte sobre los casos positivos para coronavirus en la ciudad de Medellín, las autoridades locales confirmaron que El Poblado sigue siendo la comuna que reporta más casos en todo el territorio municipal.

Tal y como aseguró el alcalde Daniel Quintero Calle, esta comuna ubicada en el sector sur oriental de la ciudad sigue siendo un foco con casos positivos, por lo que se está haciendo un seguimiento en tiempo real con georeferenciación de los casos a través del Puesto de Mando Unificado, PMU.

“El Poblado es la comuna que tiene de forma particular más casos, pero no es para confiarse porque hay gente que cree que esto no pasa en las comunas populares de la ciudad y resulta que sí”, aseguró el alcalde Quintero Calle.

Según el último reporte del Ministerio de Salud sobre casos positivos en el país, Antioquia ya registra 107 casos, siendo Medellín el municipio predominante, por lo que se han adelantado medidas para garantizar que quienes tienen el virus permanezcan aislados y no contagien a más personas.