Una noche de terror vivieron un grupo de hinchas del América de Cali en un exclusivo sector de El Poblado, Medellín.

Ocurrió en momentos en que realizaban un banderazo al equipo que hoy se juega su clasificación a los cuadrangulares.

Cuando por lo menos 100 aficionados de la ‘Mecha’ le cantaban a los jugadores de su equipo, fueron sorprendidos.

Un grupo de motociclistas, llegaron de forma intempestiva y empezaron a hostigar a los aficionados del equipo visitante.

Las versiones sobre los agresores son divididas. Las cuentas de barristas del América de Cali, aseguran que los atacantes eran hinchas de Atlético Nacional.

Sin embargo, en las redes sociales, muchos se defendieron indicando que ellos no tienen nada que ver pues su enfoque está en Junior, equipo al que el verde paisa enfrentará en Barranquilla.

Precisamente esos defensores aseguran que el ataque que sufrieron los visitantes provino de aficionados del DIM.

¡Terror americano en El Poblado! Hinchas de la ‘Mecha’ fueron atacados en Medellín

Y es que es al DIM al que América de Cali enfrentará en la noche de este jueves, en el estadio Atanasio Girardot desde las 7 de la noche.

En los videos publicados en las redes sociales se puede ver como la Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar mayores alteraciones al orden público.

Hasta el momento no ha entregado un reporte oficial por parte de las autoridades sobre heridos producto del choque entre barras.

Una situación que ahora preocupa a las autoridades es que el próximo domingo, Atlético Nacional visitará a América de Cali en la capital del Valle del Cauca.-

Ese hecho puede ser aprovechado por los americanos para tomar revancha tras estos desmanes registrados en Medellín.

Lo cierto es que indistintamente de los autores del ataque a los aficionados visitantes, se trata de un hecho que empaña la fiesta del fútbol.

El DIM, de forma extraordinaria a través del grupo de prensa oficial, negó que las agresiones fueron provocadas por sus hinchas.

Finalmente, es preciso indicar que al Atanasio Girardot no está permitido el ingreso de hinchada visitante para el juego de esta noche.

