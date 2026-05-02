Capturas de video del choque del ala del airbus con los túneles de embarque

Resumen: Este modelo específico de Airbus A350-900 de gran envergadura se caracteriza por ser una aeronave de fuselaje ancho y alas considerablemente largas, lo que exige maniobras de extrema precisión y precaución durante el rodaje y el parqueo en tierra.

¡El piloto no estaba borracho: solo midió mal! Ala de airbus «atropelló» túnel de embarque y en video quedó

Minuto30.com .- Un inusual incidente en tierra encendió las alarmas en el concurrido Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao. Un avión de pasajeros modelo Airbus A350-900, perteneciente a la aerolínea China Eastern Airlines y que operaba el vuelo MU5406, impactó su ala izquierda contra un puente de abordaje (jet bridge) mientras realizaba maniobras de posicionamiento en la puerta.

Afortunadamente, las autoridades aeroportuarias y la compañía aérea confirmaron que no se reportaron personas heridas a causa de este incidente.

¿Qué provocó el choque?

Tras los primeros reportes y la evaluación de la tripulación, las autoridades descartaron cualquier anomalía en el estado de salud o aptitud del comandante a cargo del vuelo MU5406:

Se confirmó oficialmente que el piloto no se encontraba bajo los efectos del alcohol, ni presentaba ningún tipo de problema de visión al momento del incidente.

Todo apunta a un error de cálculo milimétrico. El incidente ocurrió al intentar ingresar a una puerta de embarque que resultaba ser demasiado estrecha para las dimensiones de la aeronave.

Este modelo específico de Airbus A350-900 de gran envergadura se caracteriza por ser una aeronave de fuselaje ancho y alas considerablemente largas, lo que exige maniobras de extrema precisión y precaución durante el rodaje y el parqueo en tierra.

Investigación en curso

Un video que ya circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que el ala izquierda del avión de China Eastern roza de manera brusca contra la estructura metálica de la pasarela durante su acercamiento.

Aunque los errores de posicionamiento en tierra son poco comunes en la aviación comercial moderna, los protocolos de seguridad exigen una revisión exhaustiva. Por ello, la aerolínea y las autoridades de aviación civil ya abrieron una investigación formal para determinar las responsabilidades operativas y evaluar los daños materiales sufridos tanto por el Airbus A350-900 como por la infraestructura del aeropuerto.