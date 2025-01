«El Petro contundente se desvanece, hoy es tibio»: La dura carta que un exgobernador le escribió al Presidente

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, escribió una dura carta en la que critica el silencio del presidente Gustavo Petro ante la situación política de Venezuela.

Y es que el exmandatario afirmó que antes existía una figura sólida, clara y contundente del mandatario, pero que el silencio ante los abusos del régimen de Maduro lo hacen cómplice, y lo han convertido en algo que nunca fue: una persona tibia.

El exgobernador de Sucre además cuestionó el silencio del Presidente, trayendo a colación los rumores que hubo en campaña, donde afirmaron que el régimen de Nicolás Maduro financió su campaña.

Esta es la carta escrita al Presidente:

«Confieso que hasta este momento esperaba que el presidente Petro dijera algo sobre la barbaridad que sucede en Venezuela. El otrora denunciante estrella de los abusos contra la democracia y la violación de derechos humanos hoy calla sospechosamente.

Me pregunto: ¿a qué se debe la tibieza del presidente Petro frente a los abusos de Maduro y la dictadura que hoy se formaliza en Venezuela? El circo de mañana no es una posesión presidencial; es la formalización de la instalación de una dictadura.

El Petro claro y contundente se desvanece. Hoy es tibio. ¿Qué le debe Petro a Maduro? Diosdado dijo que les había ido a pedir ayuda en campaña. ¿Se la dieron? ¿La dictadura de Maduro le compró el silencio al presidente de Colombia, Gustavo Petro?

Una persona cercana a la familia presidencial me dijo en Sincelejo una vez que a la campaña de Petro habrían llegado varios millones de dólares desde Venezuela. Creí que era un chisme. Una vez otro amigo me dijo en Corozal “Ese man tiene que quedarse callao, no ves que esos manes le dieron un billete». Seguí creyendo que eran rumores. Pero cuando veo lo que han dicho Benedetti, Diosdado, Guaidó, el Pollo Carvajal y otros, y lo contrasto con el silencio del presidente por estos días, comienzo a pensar: ¿Maduro habría comprado el silencio del presidente Petro?

Colombia, siempre ha sido un país que respira justicia, que alza su voz con fuerza frente a las dictaduras, los atropellos, las violaciones de Derechos Humanos. Venezuela merece ser libre, merece recuperar la esperanza, la dignidad y la democracia que le han arrebatado. El silencio del presidente solo me deja sospecha. La lucha por la libertad nunca termina».