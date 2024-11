Lima, 31 ene (EFE).- El defensa internacional peruano Carlos Zambrano aseguró que ha recibido ofertas de varios equipos del extranjero, principalmente de Argentina y Uruguay, pero remarcó que, tras haber militado en el Boca Juniors, no jugaría en el River Plate "ni por 10 millones".

"Me han llamado, en su momento, Independiente, Racing; pero después de estar en Boca, a River Plate no iría así me ofrezcan 10 millones", afirmó Zambrano en un programa de internet en el que participa de manera habitual, según informó la página web de la emisora Radio Ovación.

Zambrano, que mantiene un contrato con el Alianza Lima, equipo que ha informado que no lo tendrá en cuenta durante esta temporada, dijo que aún evalúa las ofertas que han llegado por él, aunque le parece más atractiva la de un club de Uruguay que jugará la Copa Libertadores.

"Gracias a Dios hay algunas ofertas, dos equipos de Argentina, una la rechacé, que fue Lanús; fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa es la de Uruguay, de un equipo que juega Libertadores", comentó.

Medios locales recordaron que los actuales clubes uruguayos clasificados a la Copa Libertadores son Liverpool, Peñarol, Defensor Sporting y Nacional.

El jugador, de 34 años, también consideró que "es complicado" que se pueda quedar en Alianza Lima, ya que hasta el momento ha tenido "cero comunicación con el comando técnico" que dirige el colombiano Alejandro Restrepo.

"Dentro de una o dos semanas debe salir algo concreto. Tiene que ser un equipo que pueda estar contento y quiera ir, no me pueden poner en cualquier equipo tampoco", acotó.

En medio de su nula comunicación con los dirigentes y el actual comando técnico del Alianza, el jugador aseguró que no quiere "causar más polémica" y le deseó "lo mejor" al club del distrito limeño de La Victoria.

"El club es una cosa y los que están dentro otra", concluyó.

Por: EFE