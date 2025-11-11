¿El perro, enemigo del hombre?

Resumen: La pregunta cobra fuerza con los recientes casos de maltrato animal que estremecen al país

Por años se ha dicho que “el perro es el mejor amigo del hombre”, pero últimamente esa frase parece tambalear ante una realidad dolorosa. ¿Estamos viviendo una época en la que el ser humano se ha convertido en el enemigo de su más fiel compañero?

La pregunta cobra fuerza con los recientes casos de maltrato animal que estremecen al país. En Yarumal, un hombre se entregó a las autoridades tras golpear brutalmente a un perro —hecho por el que incluso ofrecían hasta 50 millones de pesos de recompensa—. Y en La Estrella, Antioquia, otro sujeto fue grabado por cámaras de seguridad agrediendo a su mascota dentro de un ascensor, mientras en su vivienda las autoridades encontraron condiciones insalubres, impropias para cualquier ser vivo.

Ambos casos se conocieron gracias a la tecnología, pero ¿cuántos más permanecen ocultos tras las paredes del silencio? ¿Cuántos animales sufren lejos del lente de una cámara, sin que nadie los defienda?

Tal vez la pandemia dejó huellas más profundas de lo que creemos: aislamiento, intolerancia, alteraciones emocionales… Todo parece haber debilitado los lazos de empatía y cuidado hacia los animales. Paradójicamente, esos mismos seres que dan amor sin pedir nada a cambio, que permanecen leales incluso ante el maltrato, son las víctimas de la indiferencia y la violencia humana.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice el viejo refrán. Pero en este caso, no son los cuervos quienes atacan, sino quienes debían proteger. El perro no ha dejado de ser amigo del hombre; somos nosotros quienes, en muchos casos, hemos dejado de merecer su amistad.

Mientras tanto, la sociedad observa con indignación, exige justicia y se pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Por qué tanta crueldad hacia quienes solo saben dar amor?

Porque detrás de cada video viral hay una verdad que duele: los animales siguen siendo víctimas silenciosas de una humanidad que, a veces, olvida su propia humanidad.

