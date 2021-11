El Pentágono anunció que se creará una oficina dedicada a recopilar y analizar toda la información relacionada con objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis, observados por las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

El Grupo de sincronización sobre la identificación y gestión de objetos aéreos o AOIMSG, sustituirá a la célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados que fue creada en agosto de 2020 que estaba a cargo de la Armada de Estados Unidos.

La nueva oficina estará en manos del subsecretario de Defensa a cargo de Inteligencia y Seguridad, lo que evidencia que desde Washington se cree en la posibilidad de vida extraterrestre.

Cabe recordar que en abril del año pasado el Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió unos videos de ovnis grabados por la Armada, grabaciones que en 2019 en esta rama de las Fuerzas Militares reconocieron en que eran reales.

