El Paso (EE.UU.) registra récord anual de muertes de migrantes con 148, muchas por el calor

Los Ángeles, 3 oct (EFE).- Las muertes de migrantes aumentaron un 108,4 % en el sector de El Paso (Texas, EE.UU.) durante el año fiscal 2023, que terminó el sábado pasado, frente al periodo previo al pasar de 71 a 148, la cifra más alta en la región desde que se tienen registros.

Más de 100 de las muertes ocurrieron entre mayo y septiembre, cuando El Paso experimentó uno de sus veranos más calientes con 44 días consecutivos con temperaturas de 38 grados Celsius o superiores, de acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza obtenidos por el diario El Paso Times.

El Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza se extiende del condado de Hudspeth en Texas y a lo largo de Nuevo México hasta la frontera de Arizona.

El área más letal está ubicada en torno a las localidades de Sunland Park y Santa Teresa, Nuevo México, que se encuentran en la región desértica adyacente a la zona metropolitana de El Paso, que recientemente declaró el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes.

El periódico señaló que durante todo el verano las agencias policiales y servicios de emergencia fueron llamados a sitios cercanos a patios y negocios, donde murieron personas al parecer en posibilidad de ser rescatadas.

Investigadores de campo de la Oficina del Médico Forense de Nuevo México fueron llamados a Sunland Park y Santa Teresa hasta cuatro veces en un solo día cuando agentes fronterizos e incluso residentes encontraban cuerpos.

"No es algo nuevo, pero es un tema grande y son más números. Porque no son solo mexicanos que tratan de cruzar; hay muchos países de origen. Es posible que no conozcan el terreno, el clima o a lo que vienen", dijo el comandante Robert Rojas, de la Oficina del Alguacil de El Paso.

Antes del año fiscal 2022 y remontándose hasta 1998, el sector registraba tan pocas como una y no más de 40 muertes por año.

Ese sector también registrará su número más elevado de detenciones de migrantes con más de 400.000 en el año fiscal 2023, superando el récord de 308.000 del periodo previo, según estadísticas preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Por: EFE