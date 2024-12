Cascais (Portugal), 14 feb (EFE).- Venezuela, España, Italia y ahora Portugal. Pese a su juventud, el delantero venezolano Alejandro Marqués (Caracas, 2000) ha pasado por un largo periplo en una progresión que le ha traído al Estoril Praia en busca de "un pasito adelante" en la liga lusa, donde lleva marcados seis goles.

Este hijo de la Masía recibe a EFE en el estadio António Coimbra da Mota en Estoril, y, con voz tranquila y el temple de quien tiene la mochila llena de experiencias, explicó cómo llegó a Portugal el verano pasado cedido por el Juventus.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la vuelta al Estoril Praia?

Respuesta: Ya el año pasado año vine en calidad de cedido por el Juventus y este tenía opción de renovar con el Juventus (con el segundo equipo), pero quería dar ese pasito adelante de estar ya en un club, de poder tener más minutos. Estar cedido y fichado no es lo mismo, por eso decidí dar ese paso aquí y la verdad que muy bien este año.

P: Al tratarse de un retorno, la adaptación habrá sido más sencilla.

R: Es más fácil, este segundo año ya conoces al fisio, al cuerpo técnico, aunque bueno, ahora es nuevo, pero la gente que trabaja en el club, los compañeros, sobre todo, ya los conoces y eso te ayuda bastante a rendir más en el campo.

P: ¿Cómo comenzó a jugar al fútbol?

R: De pequeño, ya antes de caminar casi, le estaba dando a la pelota y fui creciendo en equipos locales de Caracas. Con 13 años me mudé a España, a Barcelona, y ahí empecé en la cantera del Espanyol. Estuve un año, no jugaba mucho, y me fui a un equipo que se llama Jabac i Terrassa, de Barcelona también. Hice buenos años y ahí me fichó el Barça en la edad de juveniles. Hice, pues, juvenil y llegué al Barça B. Y allí fiché por el Juventus (el Juventus Next Gen), hasta que el año pasado fiché aquí.

P: ¿Por qué se mudó a Barcelona con su familia?

R: Fue por la situación del país. Hacía tiempo que Venezuela no estaba en las mejores condiciones y mucha gente salió a España y a otros sitios.

P: ¿Por qué eligieron Barcelona? ¿Sus padres estaban pensando en su carrera como jugador?

R: Fue tanto por mí como por mi hermana, porque mi hermana estaba empezando en la Universidad. Yo tuve la oportunidad de ir al Valencia, al Rayo en categorías inferiores, pero lo que más nos llamó la atención fue el Espanyol y ahí que nos fuimos.

P: ¿Cómo describiría aquellos años?

R: Al principio fue duro dejar tu país. No tienes amigos, no tienes nada, llegas a un club y si no juegas, tienes que ir a otro club de nivel más bajo, pero eso seguro que me hizo bien para curtirme allí y, de ahí, dar el paso al Barça, que ya es otro nivel.

P: ¿Cuál es la principal enseñanza que extrae del tiempo en la Masía?

R: Te enseñan muchas cosas. A nivel de juego creo que es el sitio donde el jugador más aprende, incluso los chiquititos tienen una manera de jugar que ya se ve: esos valores, esa forma de jugar, es diferente a otras partes del mundo. Y la convivencia y el estar todos juntos ahí es otra experiencia muy bonita también.

P: Y del Barcelona al Juventus…

R: Al principio, en Italia no había cuando llegué nadie que hablara español en el vestuario ni nada, y eso, o espabilas o te quedas ahí. Y eso te hace aprender el idioma, adaptarte más rápido, también en la manera de jugar. Italia es muy diferente a España, mucho más físico, con la defensa más cerrada, aprendes también un poco otro estilo de juego.

P: Ha jugado en las categorías juveniles del Barça, del Juventus. ¿Cómo se lleva estar en un equipo grande donde es más complicado tener oportunidades y que te den minutos?

R: Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, al final al estar en un equipo grande, en el primer equipo, pues hay mucha competencia. Cuando yo estaba en el Barcelona estaban Suárez, Messi… Y entrar ahí era difícil. Y en el Juventus pasó un poco lo mismo, estaban Ronaldo, Dybala, Morata… Hacerse un hueco ahí es complicado, por eso también las cesiones.

P: El junio pasado debutó con la selección de Venezuela. ¿Qué sintió al llevar la camiseta de su país?

R: Primero fueron unos partidos amistosos y el debut fue un partido oficial contra Colombia en las eliminatorias (para clasificarse en el Mundial de 2026). Uno de pequeñito quiere jugar por su país y agradecí la oportunidad.

P: ¿Cómo fue la convivencia con los compañeros de Venezuela?

R: Tuve la suerte de que tenía muchos conocidos, con los que había jugado desde pequeño en clubes. Fue un grupo al final muy, muy cercano y eso se hace más fácil también.

P:¿ Le gustaría algún día jugar en alguna Liga latinoamericana?

R: No se sabe qué pasará, no lo descarto en un futuro, pero bueno, ahora mismo estoy concentrado en la carrera en Europa.

R: Y ahora Portugal, ¿considera que puede ser un buen trampolín?

P: Sí, es una liga que, si lo haces bien, puede servir de trampolín, lo hemos visto con compañeros que se han ido al Sporting y al Braga. Creo que es una Liga que si lo haces bien, tienes posibilidades de dar un pasito más.

