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    El Pascual Guerrero vibró con J Balvin y miles de caleños y turistas corroboraron porqué «Cali es donde debes estar»

    Se hizo verificación en sitio “de que todos los menores de edad ingresaran con los adultos correspondientes”

    Publicado por: SoloDuque

    El Pascual Guerrero vibró con J Balvin y miles de caleños y turistas corroboraron porqué «Cali es donde debes estar»

    Resumen: Con conciertos como los de J Balvin, Alcaldía de Cali, bajo el liderazgo de Alejando Eder, continúa apostándole al turismo como jalonador de la recuperación de Cali y su posicionamiento a nivel internacional

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colorido, alegría y mucho reguetón. El marco que pintó el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali no podía ser otro para recibir a cerca de 40.000 asistentes que llegaron al corazón del barrio San Fernando para cumplir su cita con J Balvin y su show de la gira ‘Ciudad de la Primavera’, con el que el artista ‘paisa’ regresó a la capital vallecaucana luego de seis años de ausencia. El alcalde Alejandro Eder sostuvo que con conciertos como este, “volvemos a mostrar que Cali es una ciudad de grandes eventos”.

    Y es que fueron varias horas en cola para los aficionados del talento detrás de éxitos como ‘Mi Gente’, ‘Tonto’, ‘La Canción, y ‘Downtown’. La espera fue aprovechada por comerciantes estacionarios como Wendy, vendedora de prendas alusivas al reguetonero en los alrededores del Estadio, quien señaló que hacia las 5:00 p.m. ya había vendido un 30% de las camisetas que llevó. “Lo que más viene buscando la gente que se acerca a comprar fueron las pañoletas, las gorras y las gafas”, subrayó.

    Las puertas se abrieron y a eso de las 8:40 p.m. comenzó el esperado evento musical donde amantes del género urbano de todas las edades, caleños y de otras latitudes, llegaron este fin de semana con festivo a Cali para disfrutar de los éxitos de J Balvin.

    Así, María Camila, John y Santiago, quienes vinieron de Armenia desde el viernes y regresarán a su ciudad este domingo, se sentían “muy felices de estar en Cali” para ver a J Balvin. Para ellos los $700000 que se gastaron en promedio entre transporte, alimentación, la boleta y lo que se iban a gastar en hidratación y comida, no importó. “Sí, nos gusta mucho a J Balvin, y era el lugar más cercano para poderlo ver, ya conocíamos Cali y es súper lindo”, concluyeron.

    Además del artista principal, el concierto también contó con figuras como Cuarto Contacto, Yomo y Charlie Cardona, con los que J Balvin acompañó, durante una hermosa noche caleña, súper éxitos como ‘Ay Vamos’, ‘Blanco’, Downtown’, ‘I Like it’ y ‘No me conoce’, entre otras.

    Cali, epicentro del turismo de espectáculos

    María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali, recalco que eventos como el concierto de J Balvin son fundamentales para seguir recuperando Cali y dinamizando la economía local. “Es el evento más importante del primer semestre de este año, que no solamente nos va a dejar recursos sino también un proyecto de transformación social que hicimos en la comuna 20. Se espera tener un impacto económico de USD$5,4 millones en la ciudad”, informó.

    La funcionaria agregó que aproximadamente un 20% de los 40000 asistentes al concierto son visitantes. “Es decir que estamos movilizando, somos un motor de economía en nuestra ciudad… Todos los ojos nos están mirando y esto permite que podamos recuperar la ciudad a nivel de credibilidad, de que la gente sepa que Cali es capaz y tiene cómo realizar grandes eventos, ya lo ha demostrado: lo hicimos con la COP en 2024, con Shakira el año pasado y ahora con J Balvin. Esto ratifica que estamos preparados para cosas grandes”, puntualizó.

    ‘Perreo’ en paz y orden

    El secretario de Gestión del Riesgo Distrital, Ricardo Peñuela, indicó a su turno que se hizo verificación en sitio “de que todos los menores de edad ingresaran con los adultos correspondientes, hicimos verificación de ambulancias, de ruta de emergencia, de evacuación y que acudiera con todos los requisitos del evento. Este es un evento seguro en el que no ocurrieron contratiempos”, concluyó.

    Escuchando a la gente y de la mano de eventos de talla mundial como este concierto de J Balvin, la Alcaldía de Cali, bajo el liderazgo de Alejando Eder, continúa apostándole al turismo como jalonador de la recuperación de Cali y su posicionamiento a nivel internacional.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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