Resumen: El partido dejó en claro que, si bien mantienen diferencias con el aspirante, destacan su postura institucional. Según el comunicado, le reconocen "una convicción clara e inequívoca en la defensa de la Constitución de 1991 y de los principios democráticos que ella representa".

El Partido Liberal define su rumbo presidencial: Libertad de voto y un sorpresivo guiño a Abelardo De la Espriella

Minuto30.com .- En un reciente comunicado a la opinión pública firmado por el expresidente y jefe único de la colectividad, César Gaviria Trujillo, las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal fijaron su posición oficial de cara a la contienda por la Presidencia de la República. El llamado central es invitar a sus casi tres millones de electores a votar en defensa de la democracia y la Constitución de 1991.

El acercamiento a la campaña de De la Espriella

Aunque el documento aclara que la postura institucional se adopta «sin consultar ni comprometer a ninguna campaña presidencial», la dirigencia roja hizo una mención directa al candidato Abelardo De la Espriella.

El partido dejó en claro que, si bien mantienen diferencias con el aspirante, destacan su postura institucional. Según el comunicado, le reconocen «una convicción clara e inequívoca en la defensa de la Constitución de 1991 y de los principios democráticos que ella representa».

Claves de la decisión liberal

La misiva dejó establecidos varios lineamientos para sus bases de cara a la jornada electoral:

Libertad de conciencia: Conscientes de que existen sectores dentro del partido con reservas frente a esta postura, la dirección otorgó plena libertad para que los disidentes voten por el candidato de su preferencia, apelando al pluralismo y al respeto por la diferencia.

Freno a la Constituyente: En su defensa férrea del Estado de Derecho y la separación de poderes, el liberalismo valoró como un «hecho positivo» que una de las actuales campañas políticas haya frenado la recolección de firmas que buscaba promover una asamblea constituyente.

Defensa institucional: Invitaron a respaldar la opción que mejor garantice el orden constitucional vigente.

«Los liberales no pedimos permiso para votar. Votamos en conciencia, en libertad y en defensa de la democracia liberal que consagra la Constitución de 1991, uno de los mayores logros políticos de nuestra historia reciente», concluye tajantemente la misiva firmada por Gaviria Trujillo.

Con este pronunciamiento, el Partido Liberal marca su terreno en el ajedrez político electoral, marcando una línea roja frente a los proyectos de reforma constitucional y dando un espaldarazo condicionado a la derecha de cara a los próximos comicios.