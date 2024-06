Caracas, 26 feb (EFE).- El partido venezolano Voluntad Popular (VP), liderado por el político Leopoldo López, aseguró este lunes que dejó ser "parte activa" de la Internacional Socialista (IS) hace siete años, en respuesta a la decisión de la organización mundial de expulsar a la formación por no ajustarse a los códigos establecidos, al haber cambiado sus posturas, "dirigiéndolas cada vez más hacia la derecha".

El anuncio fue hecho este domingo por la vicepresidenta de la IS, Paulina Lampsa, quien manifestó que VP ha sobrepasado los códigos éticos de la organización, al modificar su línea ideológica", por lo que la expulsión se ratificará "por votación en las próximas semanas".

El partido venezolano, que todavía aparece como "miembro pleno" en el listado de la IS alojado en su web, explicó, mediante un comunicado, que "desde hace siete años no forma parte activa de la IS", aunque no aclaró si en algún momento comunicó a la organización su intención de darse de baja ni en calidad de qué ha permanecido durante este tiempo en el que ha estado "inactivo".

Según la nota de VP difundida este lunes, la formación considera que "la lucha contra las dictaduras y las autocracias no debe distinguir entre ideologías".

"Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que este no es un valor compartido por todos los miembros de la IS, algunos de los cuales han sido flexibles o silentes ante la dictadura que hoy oprime a los venezolanos. Por estas diferencias que hemos visto prolongarse a través de los años, hemos estado inactivos en esa agrupación desde hace casi una década", detalló VP.

No obstante, el partido agradeció a "destacados" casos de líderes socialistas "que han demostrado, de manera firme, su compromiso con la causa democrática venezolana", como el expresidente español Felipe González y a la exmandataria chilena Michelle Bachelet, o el expresidente de la IS George Papandreou o el ex secretario general Luis Ayala, "siempre solidarios con la causa venezolana".

VP concluyó que "siempre hay formas de ayudar a quienes promueven la democracia sin importar las diferencias ideológicas".

Por: EFE