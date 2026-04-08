Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, informan que, se realizó la reunión de bancada del partido de La U, en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país. Captura de pantalla

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Resumen: La decisión de rechazar la candidatura de Cepeda fue respaldada tanto por los "pesos pesados" actuales como por las nuevas figuras elegidas para el legislativo.

El Partido de la U le cierra la puerta a Iván Cepeda: No apoyará su candidatura presidencial

Minuto30.com .- Tras una intensa reunión de bancada que incluyó a congresistas actuales, electos y a la dirección colegiada, el Partido de la U confirmó que no respaldará la aspiración presidencial del senador Iván Cepeda.

La decisión, comunicada por las cabezas de la colectividad, Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, surge como resultado de un análisis del panorama político nacional y los retos que enfrenta el país.

“Hoy ya tenemos claro por quién NO votaremos”, sentenció Roldán a través de sus redes sociales, dejando claro que el partido busca una alternativa que se distancie de las posturas representadas por Cepeda.

Quiero darle al país dos noticias importantes: 1- Hoy ya tenemos claro por quién NO votaremos. El Partido de la U no votará a la Presidencia por el Dr. @IvanCepedaCast 2- El @PartidoDeLaUCol pronto tomará una decisión y seremos determinantes para elegir al próximo Presidente. pic.twitter.com/8hupustjmJ — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) April 8, 2026

Una bancada unificada bajo el “diálogo democrático”

La reunión, que tuvo lugar en Bogotá, se centró en definir el rumbo de la colectividad para los próximos meses. Según el comunicado oficial, el consenso fue la nota dominante, priorizando una visión que consideran más acorde a los principios del partido.

La decisión de rechazar la candidatura de Cepeda fue respaldada tanto por los “pesos pesados” actuales como por las nuevas figuras elegidas para el legislativo.

Aunque ya hay un veto claro, el partido aún no anuncia a quién dará su apoyo oficial, asegurando que la decisión se tomará “pronto”.