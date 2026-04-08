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    El Partido de la U le cierra la puerta a Iván Cepeda: No apoyará su candidatura presidencial

    “Hoy ya tenemos claro por quién NO votaremos”: Clara Luz Roldán, codirectora del partido de La U

    Publicado por: SoloDuque

    Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, informan que, se realizó la reunión de bancada del partido de La U, en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país. Captura de pantalla
    El Partido de la U le cierra la puerta a Iván Cepeda: No apoyará su candidatura presidencial

    Resumen: La decisión de rechazar la candidatura de Cepeda fue respaldada tanto por los "pesos pesados" actuales como por las nuevas figuras elegidas para el legislativo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras una intensa reunión de bancada que incluyó a congresistas actuales, electos y a la dirección colegiada, el Partido de la U confirmó que no respaldará la aspiración presidencial del senador Iván Cepeda.

    La decisión, comunicada por las cabezas de la colectividad, Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, surge como resultado de un análisis del panorama político nacional y los retos que enfrenta el país.

    “Hoy ya tenemos claro por quién NO votaremos”, sentenció Roldán a través de sus redes sociales, dejando claro que el partido busca una alternativa que se distancie de las posturas representadas por Cepeda.

    Una bancada unificada bajo el “diálogo democrático”

    La reunión, que tuvo lugar en Bogotá, se centró en definir el rumbo de la colectividad para los próximos meses. Según el comunicado oficial, el consenso fue la nota dominante, priorizando una visión que consideran más acorde a los principios del partido.

    La decisión de rechazar la candidatura de Cepeda fue respaldada tanto por los “pesos pesados” actuales como por las nuevas figuras elegidas para el legislativo.

    Aunque ya hay un veto claro, el partido aún no anuncia a quién dará su apoyo oficial, asegurando que la decisión se tomará “pronto”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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