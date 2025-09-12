Resumen: Las autoridades desplegaron un operativo y lograron detener a Robinson a las 22:00 horas del jueves. El joven permanece en la cárcel del condado de Utah y será acusado a principios de la próxima semana.

¡El papá lo entregó! Esto es lo que se sabe de la captura del presunto asesino de Charlie Kirk

Minuto30.com .- El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha confirmado la captura de Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La noticia, que ya había sido adelantada por el presidente Donald Trump, se dio a conocer en una conferencia de prensa en la que Cox dijo, enfáticamente: “Lo tenemos”.

Según revelaron los medios internacionales, la captura de Robinson fue posible gracias a una confesión que el joven hizo a su padre. El padre del sospechoso, al ver las imágenes del presunto asesino que reveló el FBI el jueves, se dio cuenta de que se trataba de su hijo. Al confrontarlo, Tyler le confesó su participación en el asesinato y el padre, en un acto de valentía cívica, lo persuadió para que se entregara a las autoridades.

El padre de Tyler transmitió la confesión de su hijo a un clérigo, amigo de la familia, quien llevó la información al Servicio de Alguaciles de EE. UU. Con esta valiosa información, las autoridades desplegaron un operativo y lograron detener a Robinson a las 22:00 horas del jueves. El joven permanece en la cárcel del condado de Utah y será acusado a principios de la próxima semana.

El gobernador Cox, al confirmar la captura, aclaró que Tyler Robinson no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el tiroteo. Además, indicó que no tiene información sobre si el joven tenía antecedentes de enfermedad mental, una línea de investigación que se ha abierto para esclarecer los móviles del crimen.

Aquí más Noticias Internacionales