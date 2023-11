in

El papá de Piqué se ‘emberracó’ porque le preguntaron por los líos de su hijo con Hacienda de España, similar a lo que ha tenido que vivir Shakira.

Tan solo esta semana la barranquillera tuvo que aceptar su error y pagar al fisco 7,3 millones de euros y aceptar poco más de 3 años de cárcel.

Una vez se conoció el cierre del proceso contra la colombiana, ex de Gerard Piqué, se supo que Hacienda le puso los ojos a algunos contratos del ex jugador del Barcelona.

Al parecer una comisión de varios cientos de millones de Euros que recibió la empresa del jugador, Kosmos, por su participación en la Supercopa de España para que se celebre en Arabia Saudí, lo tienen en problemas.

Al papá de Piqué le preguntaron sobre el lío y se enojó

Ante el silencio de Gerard Piqué de la presunta investigación de la Agencia Tributaria española, los periodistas le consultaron a su progenitor.

A Joan Piqué le consultaron sobre lo que sabía de la evasión de su hijo de pagar el IVA por un contrato es de 4 millones por edición de esa copa que se celebre en el país árabe.

El acuerdo comercial estaría suscrito hasta el 2029 y de la ‘platica’ que entra por ese concepto no fue declarada, o al menos ese creen en Hacienda.

Cuando le preguntaron al señor Piqué por el encarte del hijo, manifestó “que no, que no, que no voy a contestarte nada”.

El ex suegro de Shakira indicó que así como nunca ha hablado, tampoco lo va a hacer en este tensionante momento para el ex jugador del Barcelona.

