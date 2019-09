El papá de Meghan Markle reapareció y se despachó contra los duques de Sussex por no tener ni una foto del pequeño Archie

Don Thomas Markle reapareció en la prensa y volvió con sus críticas hacia su hija Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry, quienes se ha alejado de él al punto de no dejarle conocer su nieto y no enviarle ni siquiera una imagen del pequeño Archie Harrison.

El polémico papá de Meghan ha sido protagonista de infinidad de escándalos que han salpicado la relación de Meghan y Harry. Desde la víspera de la boda real, hasta hoy, no ha hecho sino arremeter en su contra, primero porque la exactriz “niega” a su familia, segundo porque no pudo llevarla al altar y ahora por su nieto, Archie, al que no conoce y no lo hará hasta que als condiciones cambien.

Según contó al Daily Mail, Thomas no tiene ni una sola foto del pequeño y le gustaría tenerla para enmarcarla y ponerla al lado de la de Meghan.”¿No es eso lo que cualquier abuelo querría? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz de Markle”, afirmó Thomas.

Esta entrevista llega después de meses de silencio que él justifica por el embarazo de la duquesa, pues no quería que se alterara por alguna de sus declaraciones, sin embargo, el niño ya nació y el sigue indignado por no hacer parte de la nueva familia de su hija, por lo que la tilda a ella y a su esposo de “hipócritas”. “Siento lástima por ellos de alguna manera. No se puede decir una cosa y hacer otra. Todo el mundo dice lo maravillosos que son, pero no son maravillosos para su propia familia. Eso es hipócrita. No puedes mostrarte caritativo y unir a las personas y luego evitar a tu propio padre y a toda tu familia. Su trato hacia mí ha dejado mucho que desear”, declaró.

Meghan empezó a alejarse de su padre cuando vendió una sesión de fotos de ella a los paparazzis poco antes de la boda con el príncipe en mayo de 2018. Luego de eso vino el quebranto de salud que no dejó que Thomas asistiera a la boda y a partir de ese momento las relaciones quedaron vetadas, pues ni siquiera dejaron que el luminotécnico de 75 años se disculpara oficialmente con la reina Isabel II y toda la familia real. Medios británicos aseguran que Meghan se alejó de su padre para “protegerse a sí misma, a su esposo y a su hijo”, el séptimo en la línea de sucesión al trono inglés.