El olímpico Ariel Torres encontró en su madre la fuerza para ganar el oro panamericano

Santiago de Chile, 3 nov (EFE).- El medallista olímpico Ariel Torres se declaró feliz por ser el campeón de katas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, aunque la verdadera dueña de ese oro es su madre, que le infundió la fuerza para ganar, según afirmó el deportista.

"Estoy feliz, hicimos un trabajo, tuvimos algo planeado desde hace tiempo, pero aquí encontramos una llave nueva que me ayudó a superarme a mí mismo, que era tener a mi mamá aquí al lado, tener a alguien por quien pelear. Eso me dio mucha fuerza y pude terminar con esta medalla de oro gracias a ella", dijo Torres a EFE tras la premiación

Estadounidense de origen cubano, el karateca de 25 años llegó a Santiago 2023 con una medalla de bronce ganada en el reciente Campeonato Mundial de Karate realizado en Budapest a fines de octubre pasado.

Consultado sobre sus inicios, Torres aseguró que trata de "no mirar mucho atrás" para estar enfocado en conseguir más para su familia por todo lo que hicieron para que pueda desarrollar su carrera.

"Ha sido una aventura bien increíble, lo he disfrutado mucho y como siempre le agradezco a mi familia, fueron muchos sacrificios. Y yo trato de moverme siempre adelante porque gracias a ellos yo puedo estar aquí", sostuvo.

También agradeció a todo el equipo que le apoya, aunque insistió en que la clave del triunfo fue la presencia de su mamá, Andrea Bárbara Gutiérrez, en las gradas.

"Definitivamente el oro es para ella y todas las medallas que vengan desde ahora también (…) tenerla ahí fue la fuerza más inmensa del mundo", manifestó Torres y recordó que su mamá "limpiaba casas" para que él pueda participar en competencias de karate.

En los Panamericanos de Lima 2019 Torres quedó en segundo lugar por detrás del legendario venezolano Antonio Díaz, bicampeón mundial en la modalidad de kata que ha sido la "inspiración" del estadounidense.

Torres recordó que tras los juegos de Lima, se volvió a encontrar con Díaz en el tatami en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021.

"Fue algo increíble, ahí gané yo y terminé con la medalla de bronce olímpica, pero él (Díaz) siempre ha sido mi inspiración", manifestó.

El karateca confesó que aspira a ser como el venezolano, que "sigue siendo el campeón" que más admira.

"Yo quiero un día llegar al nivel donde él estuvo, como el campeón más humilde, más increíble y más buena gente. Quisiera llegar a ese punto en mi vida", afirmó.

La presea olímpica de bronce fue "muy importante" y un "sueño realizado para Torres, aunque "ha sido todo tan rápido que no hubo ni tiempo para disfrutarla".

El deportista ahora se plantea ser el campeón del mundo en su especialidad, aunque reconoció que debe trabajar más para lograr esa meta.

"Todavía no me siento muy fuerte, o muy rápido. Tengo muchas cosas que me faltan, sinceramente, pero creo que lo único que cambia eso es el tiempo y el entrenamiento que siempre he hecho". Eso, y seguir compitiendo por su mamá, concluyó.

Por: EFE