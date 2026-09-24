El Oktoberfest Artesanal de Medellín celebra una década consolidado como el mayor festival cervecero de Colombia

Resumen: El Oktoberfest Artesanal Medellín celebrará su décimo aniversario este sábado 26 de septiembre de 2026 en el Parque Norte, consolidándose como el festival de cerveza artesanal más grande de Colombia con la esperada asistencia de 13.000 personas. Organizado por La Toma Cervecera, el evento de 12 horas ofrecerá más de 350 estilos de cerveza de 70 productores, cuatro escenarios musicales encabezados por The Mills, Kraken y Bajo Tierra, y experiencias gastronómicas premium como la "Cena Clandestina". Además de generar un impacto económico local superior a los $2.500 millones de pesos, el encuentro reafirma su compromiso ambiental al ser 100% libre de plásticos de un solo uso mediante el empleo de vasos y jarras reutilizables,

La cultura cervecera está de fiesta. Este sábado 26 de septiembre de 2026, el Parque Norte de Medellín se transformará en el epicentro de la cerveza independiente del país para celebrar la décima edición del Oktoberfest Artesanal. El evento, organizado por La Toma Cervecera, proyecta reunir a 13.000 asistentes y ratifica su posición como el encuentro de este tipo más grande de Colombia.

Desde el mediodía y hasta la medianoche, los asistentes podrán disfrutar de una oferta sin precedentes que incluye más de 350 estilos de bebida provenientes de más de 70 cervecerías. La experiencia será complementada con una variada propuesta de gastronomía urbana y el acceso a las atracciones mecánicas del parque.

La banda sonora del décimo aniversario no se queda atrás. El festival contará con cuatro escenarios simultáneos y un cartel musical encabezado por pesos pesados del rock nacional como The Mills, Kraken, Bajo Tierra y Nepentes. A ellos se sumarán artistas como Liana, Terlete, Pacífico Sur, Playa Futura, DJ Tobby, Manuel Urrego y bandas tributo a Caifanes y Molotov.

Impacto económico y compromiso ambiental

Más allá del entretenimiento, el Oktoberfest Artesanal se ha convertido en un importante motor para la economía local. Según los organizadores, el festival genera un ecosistema de economía circular que deja más de $2.500 millones en ventas para cervecerías, cocineros, proveedores y creadores de contenido de la región.

“Diez años nos confirman que en Medellín hay una cultura cervecera viva y en crecimiento. El Oktoberfest Artesanal es la casa donde se encuentran las cervecerías, los artistas y una ciudad que celebra la cerveza bien hecha”, afirmó Juan Diego Beuth Bernal, director general de La Toma Cervecera.

El festival también destaca por su firme compromiso con la sostenibilidad. Por diseño, es un evento libre de plásticos de un solo uso: cada asistente utilizará un vaso de vidrio o jarro de cerámica reutilizable, una medida que evitará la generación de más de 60.000 vasos desechables.

Experiencias premium de aniversario

Para conmemorar esta primera década, la organización ha diseñado experiencias de alto valor para el público más exigente. Una de las grandes novedades es la «Cena Clandestina», un evento gastronómico reservado y conducido por el chef y maestro cervecero Alejandro Manotas, quien ofrecerá un menú especialmente maridado. A esto se suman catas guiadas, una exclusiva Zona Rockstar y el lanzamiento de un jarro cervecero de colección del X Aniversario.

Las entradas para esta histórica celebración ya se encuentran disponibles a través de la plataforma La Tiquetera. Se recomienda al público asegurar su ingreso con anticipación para no quedarse por fuera de la gran fiesta cervecera del año en Medellín.