Foto: El nuevo Superman es un cereal «copia» de Henry Cavill

in

La elección del nuevo Superman por parte de James Gunn como director ejecutivo DC Comics en Warner Bros Pictures, no ha caído también entre los fans que aman a Herry Cavill.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

David Corenswet el actor elegido para la recreación live action de Superman Legacy, ha despertado un sin número de comentarios si era o no el indicado por su fisonomía frente a otros 4 candidatos que no corrieron con la misma suerte pero tenían posibilidades. Así como cuando la canción de Shakira comparaba autos o marcas, al nuevo «Hombre de Acero» que representará a «Superman», le salieron con la comparación frente a Henry Cavill que es no es un cereal favorito.

Cabe anotar que Henry Cavill interpretando a Superman, se ganó todos los honores y desde Christopher Reeve no había nadie que generara tanta empatía. David Corenswet tiene un largo camino para estar en forma y verlo en 3 años, volando con la capa roja de Superman en la historia de Legacy para demostrar que los fans están equivocados y ex Rey Midas de Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios, James Gunn no se equivocó.

Sigue más noticias del entretenimiento