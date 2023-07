El nuevo presidente del Congreso de Perú promete recuperar la imagen del Parlamento

in

Lima, 26 jul (EFE).- El derechista Alejandro Soto juró este miércoles su cargo como nuevo presidente del Congreso de Perú para los próximos 12 meses y aseguró en su discurso que asume el compromiso de recuperar la imagen del Legislativo en una "innegable crisis política" que atraviesa el país.

"Es un honor para mí presidir esta mesa directiva que tiene como compromiso de trabajar por la institucionalidad y la recuperación de la imagen del Parlamento peruano. El Congreso de la República ha sido siempre heterogéneo, aquí está representado el país respetando mayorías y minorías, lo que nos motiva siempre el reto de encontrar consensos", dijo Soto en su primera intervención tras ser elegido.

El nuevo presidente es abogado y pertenece al partido Alianza para el Progreso (APP) y, poco antes de sus palabras, ganó su candidatura con 77 votos a favor, 49 para su rival, además de 4 en blanco y 8 nulos.

También resultaron electos dentro de la misma lista Hernando Guerra García, del partido fujimorista Fuerza Popular, como primer vicepresidente; Waldemar Cerrón, del marxista Perú Libre, como segundo vicepresidente; así como Roselli Amuruz, del partido derechista Avanza País, como tercera vicepresidenta.

Soto reiteró que asume el cargo con la intención de que la ciudadanía vuelva a confiar en el Congreso, gracias al diálogo, los consensos y el acercamiento al pueblo que van a realizar en los próximos 12 meses.

"Tenemos una ardua tarea por delante, nuestro país en el último año ha pasado por una crisis política y momentos de convulsión social con amenazas a la institucionalidad y al sistema democrático. La democracia implica el respeto a las minorías, pero también exige el respeto a los derechos de los demás, y la preservación de la paz y tranquilidad", señaló en referencia a las protestas antigubernamentales.

Agradeció el apoyo de su partido y afirmó que es un hombre de principios y leal a quien ha confiado en él.

También expresó que el país necesita "una unidad de una amplia convocatoria", que está reflejada en esta nueva mesa directiva, producto del diálogo democrático.

Precisamente, que estén presentes en esta fuerzas tradicionalmente opuestas como el fujimorismo y el partido marxista Perú Libre, que llevó al poder al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), abrió una polémica esta semana en el país.

"Ha llegado el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de nuestra democracia. Todos estamos comprometidos no solo con la defensa del Parlamento sino con la defensa del orden constitucional. No desmayaremos en ese propósito que nuestro país reclama que estemos a la altura de este tiempo. Todos nuestros actos tienen que darse dentro de los lineamientos de la Constitución y el reglamento del Congreso", indicó.

Por: EFE