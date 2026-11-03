El negocio de las apuestas pone a prueba al fútbol

Resumen: David Gómez Vásquez analiza la prohibición de apuestas en Brasil y lo que implica para la financiación de los clubes y la regulación en Colombia.

La prohibición de las apuestas deportivas en Brasil abrió una discusión que trasciende el negocio del entretenimiento: ¿hasta dónde puede llegar la dependencia económica del fútbol respecto de una industria que también genera riesgos sociales y problemas de salud pública?

La decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciada el 25 de septiembre de 2026, y puesta en marcha el 6 de octubre, sacudió las finanzas del fútbol brasileño. La medida prohibió la operación de las plataformas de apuestas de cuota fija, incluidos los casinos en línea, y también su publicidad y patrocinio. De un momento a otro, los clubes perdieron una fuente de financiación que durante los últimos años había ganado un lugar privilegiado en sus estructuras comerciales.

La controversia tiene dos caras. Por un lado, un Gobierno que justifica la intervención por los efectos de las apuestas sobre el endeudamiento de los hogares y la salud pública. Por otro lado, organizaciones deportivas que advierten sobre las consecuencias económicas de retirar a uno de sus principales patrocinadores. Ambas preocupaciones merecen atención. Sin embargo, el debate deja al descubierto un problema de fondo: el fútbol profesional ha construido parte de su sostenibilidad financiera alrededor de un negocio cuyos costos sociales no parecen haber ocupado el mismo lugar en sus decisiones de gestión.

El impacto financiero no es menor, según la información publicada por El Colombiano, 14 de los 20 equipos de la primera división brasileña tenían una casa de apuestas como patrocinador principal. Forbes México, por su parte, estimó que al menos 13 clubes mantenían acuerdos comerciales con estas compañías por cerca de 1.000 millones de reales anuales.

El caso del Flamengo resulta ilustrativo. El club advirtió que la decisión podría afectar al fútbol profesional, las divisiones formativas, el fútbol femenino y otras disciplinas olímpicas. Su preocupación tiene fundamento desde la perspectiva administrativa, cuando una organización incorpora una fuente importante de financiación a su presupuesto, la desaparición de ese ingreso puede comprometer contratos, proyectos y compromisos previamente adquiridos.

Pero aquí aparece una pregunta que los dirigentes deportivos deberían responder: ¿por qué tantos clubes permitieron que una industria con semejante exposición comercial se convirtiera en una pieza tan importante de su sostenibilidad financiera?

La gestión deportiva no consiste únicamente en conseguir recursos, también implica evaluar de dónde provienen, qué riesgos representan, qué condiciones imponen y qué consecuencias pueden tener para la institución. Un patrocinador no es simplemente una transferencia de dinero a cambio de poner una marca en una camiseta, es una asociación comercial que compromete la imagen, la reputación y, en ocasiones, los valores que una organización dice defender.

El fútbol ha construido durante décadas una relación de confianza con millones de personas, los niños identifican a sus ídolos por sus camisetas, las familias siguen a sus equipos y los aficionados incorporan los símbolos de los clubes a su vida cotidiana. Cuando las casas de apuestas ocupan los espacios publicitarios más visibles, esa relación también se convierte en un canal de exposición comercial para una actividad que requiere controles especiales.

Esto no significa que toda persona que apuesta desarrolle una adicción ni que cualquier contrato de patrocinio constituya una vulneración de derechos. El problema está en la normalización de una actividad de riesgo mediante instituciones que tienen una enorme capacidad de influencia social.

Brasil también debe examinar la calidad de su decisión, una prohibición puede responder a preocupaciones legítimas, pero su eficacia depende de la capacidad del Estado para hacerla cumplir. Las empresas del sector han advertido que el cierre de plataformas legales podría desplazar a los usuarios hacia operadores clandestinos, sin garantías de protección al consumidor, identificación o mecanismos de autoexclusión. Es un argumento que no puede descartarse simplemente porque provenga de quienes tienen intereses económicos en el negocio.

El 26 de octubre, el ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal, mantuvo vigente la prohibición y convocó una audiencia pública para el 3 de noviembre, con participación del Gobierno, las empresas de apuestas y los clubes. La discusión incluye los efectos económicos de la decisión y la seguridad jurídica de los contratos, por tanto, el debate brasileño sigue abierto y su desenlace institucional todavía no está definido.

La discusión tiene una lectura especialmente importante para Colombia. Mientras Brasil tomó una decisión restrictiva, nuestro país continúa apostándole a un modelo regulado que también genera recursos para el sistema de salud. Según Coljuegos, entre enero y agosto de 2026 las apuestas deportivas por internet representaron $473.023 millones en recaudo, un crecimiento del 84,24 % frente al mismo periodo del año anterior. El recaudo total de la entidad alcanzó $977.220 millones, destinados al régimen subsidiado de salud.

Son cifras relevantes, pero conviene interpretarlas correctamente, pues representan recursos recaudados por el sistema, no las ganancias netas de las empresas ni el dinero que reciben directamente los clubes. Tampoco demuestran, por sí solas, que los beneficios sociales del modelo compensen todos sus posibles costos.

Colombia tiene una oportunidad para anticiparse a una crisis que en Brasil ya se convirtió en un problema de gestión deportiva. La regulación debe preguntarse qué límites necesita la publicidad de apuestas, qué protección requieren los menores de edad, cómo se controlan los patrocinios y qué mecanismos existen para prevenir los riesgos asociados al juego. También debe examinarse la dependencia económica de los clubes y la transparencia de sus relaciones comerciales.

Para Medellín y Antioquia, donde el fútbol profesional convive con procesos de formación deportiva, ligas, escuelas y programas públicos, la discusión tampoco es ajena. Los equipos y organizaciones deportivas necesitan financiación, pero deben construir modelos que no dependan de un único sector económico. Diversificar los ingresos, fortalecer las alianzas empresariales, mejorar la comercialización de sus activos y profesionalizar la gestión son tareas que no pueden aplazarse hasta que desaparezca un patrocinador.

También corresponde a los gobiernos y a las autoridades deportivas establecer reglas claras. No es razonable exigirles a los clubes que se sostengan económicamente mientras se les reclama responsabilidad social, sin construir al mismo tiempo políticas de acompañamiento, control y diversificación financiera. La sostenibilidad del deporte requiere corresponsabilidad entre instituciones públicas, dirigentes y patrocinadores.

La lección para los dirigentes es incómoda, pero necesaria, una institución deportiva no puede medir la calidad de su gestión exclusivamente por el tamaño de sus ingresos. También debe considerar la procedencia de los recursos, los riesgos que asume y el impacto de sus decisiones sobre la comunidad que representa.

Las apuestas deportivas no desaparecerán del debate público por una decisión presidencial. Tampoco sería responsable desconocer los recursos que generan para el deporte y la salud. Sin embargo, el fútbol necesita discutir qué modelo de financiación quiere construir y qué límites está dispuesto a establecer para proteger su credibilidad.

Brasil puso sobre la mesa una pregunta que Colombia no debería esperar a responder en medio de una emergencia: ¿qué sucede cuando los clubes descubren que su estabilidad económica depende de una actividad que el Estado considera necesario restringir?

El verdadero problema no es que el fútbol pierda un patrocinador, es que durante años haya confundido una fuente de ingresos rentable con una estrategia de sostenibilidad.