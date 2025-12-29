El municipio de Ciudad Bolívar recuperó el 100% de los recursos extraídos fraudulentamente

León Darío Acevedo Vargas, alcalde de Ciudad Bolívar, denunciaba el hackeo de las cuentas del municipio; el dinero ya fue recuperado en su totalidad

Minuto30.com .- En un cierre de año marcado por la eficiencia administrativa, la Alcaldía de Ciudad Bolívar confirmó que la totalidad de los recursos públicos que habían sido objeto de un movimiento fraudulento han regresado a las arcas del municipio. Tras días de incertidumbre, el alcalde León Darío Acevedo Vargas entregó un parte de tranquilidad absoluta a los bolivarenses.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 29 de diciembre, la administración informó que la entidad financiera Davivienda procedió con el reintegro del 100 % del dinero, luego de las gestiones y revisiones exhaustivas lideradas por la Secretaría de Hacienda Municipal.

Protección del erario público

El alcalde Acevedo destacó que la verificación del banco ya fue contrastada por los sistemas internos del municipio, confirmando que los fondos están nuevamente disponibles para los proyectos de inversión y bienestar social de la comunidad.

“Este hecho confirma nuestro compromiso con la transparencia, el cuidado de los recursos públicos y el bienestar de todos los bolivarenses. Los recursos están protegidos”, aseguró el mandatario local.

Vigilancia permanente

La administración municipal aprovechó el anuncio para agradecer la diligencia de la entidad financiera involucrada y para reiterar que se mantendrá una vigilancia permanente sobre las finanzas públicas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Con este reintegro, Ciudad Bolívar cierra su periodo fiscal 2025 con las cuentas en orden, proyectando un 2026 de grandes satisfacciones para el desarrollo del Suroeste antioqueño.

