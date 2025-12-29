Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El municipio de Ciudad Bolívar recuperó el 100% de los recursos extraídos fraudulentamente

    La administración municipal aprovechó el anuncio para agradecer la diligencia de la entidad financiera involucrada

    Publicado por: SoloDuque

    alcalde de ciudad bolivar,
    León Darío Acevedo Vargas, alcalde de Ciudad Bolívar, denunciaba el hackeo de las cuentas del municipio; el dinero ya fue recuperado en su totalidad
    El municipio de Ciudad Bolívar recuperó el 100% de los recursos extraídos fraudulentamente

    Resumen: Con este reintegro, Ciudad Bolívar cierra su periodo fiscal 2025 con las cuentas en orden, proyectando un 2026 de grandes satisfacciones para el desarrollo del Suroeste antioqueño.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un cierre de año marcado por la eficiencia administrativa, la Alcaldía de Ciudad Bolívar confirmó que la totalidad de los recursos públicos que habían sido objeto de un movimiento fraudulento han regresado a las arcas del municipio. Tras días de incertidumbre, el alcalde León Darío Acevedo Vargas entregó un parte de tranquilidad absoluta a los bolivarenses.

    A través de un comunicado oficial emitido este lunes 29 de diciembre, la administración informó que la entidad financiera Davivienda procedió con el reintegro del 100 % del dinero, luego de las gestiones y revisiones exhaustivas lideradas por la Secretaría de Hacienda Municipal.

    Protección del erario público

    El alcalde Acevedo destacó que la verificación del banco ya fue contrastada por los sistemas internos del municipio, confirmando que los fondos están nuevamente disponibles para los proyectos de inversión y bienestar social de la comunidad.

    “Este hecho confirma nuestro compromiso con la transparencia, el cuidado de los recursos públicos y el bienestar de todos los bolivarenses. Los recursos están protegidos”, aseguró el mandatario local.

    Vigilancia permanente

    La administración municipal aprovechó el anuncio para agradecer la diligencia de la entidad financiera involucrada y para reiterar que se mantendrá una vigilancia permanente sobre las finanzas públicas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

    Con este reintegro, Ciudad Bolívar cierra su periodo fiscal 2025 con las cuentas en orden, proyectando un 2026 de grandes satisfacciones para el desarrollo del Suroeste antioqueño.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.