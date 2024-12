El mundo del fútbol llora la trágica muerte de Juan Izquierdo: Mensajes de pésame

Minuto30.com -. Luego de que se conociera la muerte de Juan Izquierdo, el mundo del fútbol ha dado muestras de dolor sin importar los colores ni los escudos.

Nacional de Uruguay, asi como familiares y amigos han recibido los pésames de clubes y estamentos del fútbol de toda América.

La CONMEBOL lamenta profundamente la partida de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay. Extendemos nuestros sentidos pésames para sus familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/Yeuu3SGf4a — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 28, 2024

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do defensor uruguaio Juan Izquierdo. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do jogador, e a todos os torcedores, atletas e funcionários do Club Nacional de Football. Descanse em paz, Izquierdo. pic.twitter.com/0QcQ7x67Je — Santos FC (@SantosFC) August 28, 2024

El Club Olimpia lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista Juan Izquierdo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, al Club @Nacional y a todo el Fútbol Uruguayo. QEPD. pic.twitter.com/PSTSG4tifj — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 28, 2024

Futebol de luto Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional (URU), que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. O Clube deseja força à família, amigos, torcedores e companheiros… pic.twitter.com/47OMcomu5X — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2024

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, e presta condolências aos familiares e amigos do atleta neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol. pic.twitter.com/YZkAFJxc3R — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2024

Desde Montevideo Wanderers lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias en este momento tan duro. Siempre serás recordado con cariño por todo Wanderers, Juan. QEPD. pic.twitter.com/PFEVJKf8Nt — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) August 28, 2024

La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento del jugador Juan Izquierdo. Desde nuestra institución enviamos nuestras más sinceras condolencias especialmente a sus familiares, amigos y compañeros del Club Nacional en este difícil momento. Descansa en paz.… https://t.co/53Ja4dwLxE — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 28, 2024

La ́ ́ – en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo y los 36 clubes afiliados, lamentan el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay. Un abrazo… pic.twitter.com/iHKQNO8MUo — DIMAYOR (@Dimayor) August 28, 2024

El Club Alianza Lima lamenta el sensible fallecimiento de Juan Izquierdo, jugador de @Nacional de Uruguay. Extendemos nuestras sinceras condolencias a la institución y a toda su familia. ️ pic.twitter.com/oHthJxqqzN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 28, 2024

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista de @Nacional Juan Izquierdo. Acompañamos a sus seres queridos y a toda la familia del club uruguayo en este duro momento. https://t.co/xTZzwkVYDm — Rosario Central (@RosarioCentral) August 28, 2024

Desde el Club Atlético Independiente enviamos un fuerte abrazo a toda la familia del Bolso en este difícil momento. Abrazamos especialmente a los familiares y amigos de Juan Izquierdo y enviamos nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanses, Juan. https://t.co/evBjhKyiIo — C. A. Independiente (@Independiente) August 28, 2024

Nesse momento de luto para a comunidade do futebol, o Internacional e a torcida colorada manifestam condolências pela morte de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional. Desejamos força para os amigos e familiares do jogador, bem como aos torcedores e torcedoras do clube uruguaio. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 28, 2024

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo.

El Club acompaña a sus seres queridos y a toda la familia de @Nacional en este triste momento. pic.twitter.com/BRLbTom33T — River Plate (@RiverPlate) August 28, 2024