El mundo ama a Keanu Reeves y aquí le explicamos por qué

El actor Keanu Reeves está en el mejor momento de su carrera y el mundo solo siente cariño por su profesionalismo, su look y su forma de pensar.

Que Keanu sea uno de los hombres más atractivos no es novedad alguna, pues desde que protagonizó ‘Matrix’ se ha robado más de un suspiro, pero su imagen se trepó en un pedestal de elegancia y belleza cuando decidió ser la imagen de la última colección de la marca Yves Saint Laurent, en la que se ve misterioso, sexi y perfectamente vestido.

Con esto claro ya hay un terreno ganado en cuando a cariño se refiere, pero si algo sabemos de Reeves es que es cero banal y superficial, por ello los amantes del cine lo aprecian por su profesionalismo, que mostró en todo su esplendor en la última entrega de ‘John Wick’, el sicario que hace justicia y se vuelca al mundo de los buenos, cinta que protagoniza junto a la actriz Halle Berry y ha ocupado los primeros lugares en taquilla desde su estreno, en gran parte debido a la buena actuación del actor.

Y se espera que se repita la historia con su participación en ‘Toy Story 4‘, en la que le presta su voz al juguete Duke Kaboom, un experto en acrobacias que ayuda a Woody y Buzz Ligthyear en sus nuevas aventuras. Por otro lado Keanu también aparecerá en el videojuego ‘Cyberpunk 2077’, asunto que generó revuelo entre los aficionados a este tipo de juegos pues nunca se pensó que él prestara su imagen para los ávatar que viven en la ciudad distópica Night City.

Otro aspecto que llama la atención del actor es su amor a los animales, que lo ha llevado al punto de hacer que le suspendan sus redes sociales por trinar “Be Kind to Animals or I’ll Kill You” (“Se amable con los animales o te mato”) y el hecho que no toque a ninguna mujer cuando sus fans le piden fotos para evitar invadir su espacio personal y evadir cualquier tipo de acción que sea leída como acoso o abuso en una era del #MeToo.

Por estas y por usar transporte público el mundo ama a Keanu Reeves, que hace parte del selecto grupo de actores que el planeta entero adora, al que solo se puede añadir a Tom Hanks (y quizás a Meryl Streep).