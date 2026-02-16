Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: "Voces del Joropo" regresa al Movistar Arena de Bogotá el 9 de mayo de 2026, consolidándose como la gran celebración de la identidad y la música llanera. Este evento sin precedentes unirá a Colombia y Venezuela a través de sus voces más icónicas, incluyendo a Reynaldo Armas, Luis Silva, Walter Silva, Aries Vigoth, Milena Benítes y Carlos Quintero, en una noche dedicada a honrar la tradición, la memoria y la alegría que emana del llano. Será una cita imperdible para los amantes del folclor que buscan conectar con las raíces y la fuerza de una expresión cultural viva en el corazón de la capital.

El Movistar Arena se viste de gala: “Voces del Joropo” regresa a Bogotá para una noche histórica

La capital colombiana se prepara para recibir nuevamente el rugir del arpa, el cuatro y las maracas. El próximo 9 de mayo, el Movistar Arena abrirá sus puertas para “Voces del Joropo”, el evento que busca exaltar la identidad llanera y unir a Colombia y Venezuela a través de sus más grandes exponentes.

Esta edición promete ser una travesía por la memoria cultural del llano, reuniendo en un solo escenario a las leyendas vivas y a las nuevas figuras que mantienen vigente este folclor.

Una nómina de lujo: Maestros y herederos

El cartel de este año es, sin duda, una declaración de amor a la tradición llanera. La velada estará encabezada por:

Reynaldo Armas: El “Cardenal Sabanero” y figura indiscutible que ha marcado el norte del género por décadas.

Luis Silva y Walter Silva: Dos pilares que han sabido conectar el sentimiento del campo con el corazón de las ciudades.

Aries Vigoth: “El Romántico del Llano”, trayendo su inconfundible estilo que le canta al amor y a la tierra.

Milena Benítes: Una de las voces femeninas más potentes y representativas de la actualidad.

Carlos Quintero: Compositor e intérprete que lidera el relevo generacional, acercando la tradición a los públicos más jóvenes.

“Voces del Joropo es un espacio de encuentro entre generaciones y territorios; una invitación a sentir la música desde la raíz y a cantar con el corazón”, destaca la organización del evento.

Coordenadas del encuentro

El evento no es solo un concierto, sino un puente cultural que reafirma la vigencia del joropo como una expresión viva que no conoce fronteras. Si quieres ser parte de esta celebración de la colombianidad y la hermandad llanera

