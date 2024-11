Latacunga (Ecuador), 9 feb (EFE).- El movimiento indígena de Ecuador celebró este viernes en la andina provincia de Cotopaxi su primera marcha contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa para protestar contra la inseguridad, la llegada de más presos a la cárcel provincial y la propuesta de subir el impuesto al valor agregado (IVA) para reducir el déficit estatal y financiar el 'conflicto armado interno' que declaró contra el crimen organizado.

La marcha, convocada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), congregó a centenares de personas que recorrieron las calles de Latacunga, la capital de la provincia, situada unos 70 kilómetros al sur de Quito.

La movilización reivindicó la aplicación de la justicia indígena en las comunidades ante el incremento en los últimos meses de los índices de delincuencia y criminalidad, una facultad que reclaman los pueblos originarios y que en ocasiones ha derivado en el linchamiento y asesinato público y colectivo de presuntos delincuentes por parte de turbas.

"Es una advertencia (a los delincuentes). En cada comunidad habrá justicia indígena. No los vamos a entregar a la Policía. No los vamos a mandar a la cárcel. La cárcel no da más. La justicia indígena se hará cargo de los delincuentes en las comunidades", dijo la prefecta de la provincia de Cotopaxi, Lourdes Tibán.

"La gente quiere seguridad y caminar en paz en la provincia", enfatizó Tibán, quien atribuyó el incremento de la delincuencia en la zona al aumento de presos en la cárcel de Latacunga, una de las más grandes del país.

Según Tibán, la población de la cárcel ha aumentado en casi mil presos en los últimos ocho meses, de los 3.380 a 4.200 reclusos.

De acuerdo a la cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, la cárcel de Latacunga, que tiene capacidad para acoger a cerca de 4.900 presos, tuvo incremento de unos 500 reclusos en el transcurso del año 2023, de unos 3.800 a 4.300.

La autoridad provincial, perteneciente al partido Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, exigió además que los alimentos para la población penitenciaria sean adquiridos a productores de Cotopaxi, como un apoyo al sector productivo de la provincia.

"No más impuestos"

Por su parte, el dirigente de Fortalecimiento Organizativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Agustín Cachipuendo, afirmó a EFE que "el Gobierno ha implementado políticas que afectan al pueblo y no tiene un plan de seguridad".

"La posición de la Conaie frente al incremento del IVA ha sido categórica: no más impuestos. El Gobierno en campaña dijo que no habría impuestos y ahora hace prácticamente todo lo contrario", señaló Cachipuendo sobre las propuestas de campaña del presidente Daniel Noboa.

Si bien la propuesta de elevar el IVA del 12 % hasta el 15 % no afectaría a productos de primera necesidad ni de la canasta básica, el dirigente indígena consideró que igualmente se sentirá en los bolsillos de las clases más humildes.

"No han apoyado con recursos para reactivar la agricultura y fortalecer a educación de cada nacionalidad. Necesitamos políticas en agricultura, salud y educación, aún más en seguridad, con el respeto a la justicia indígena", apuntó Cachipuendo.

Conaie debatirá situación

La Conaie convocará la próxima semana a una asamblea presencial con todos los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador para decidir si sale a las calles a nivel nacional para protestar contra el Gobierno.

La marcha se celebró un mes después de que Noboa declaró el 'conflicto armado interno' en Ecuador contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a considerar como grupos terroristas, tras una serie de atentados y acciones violentas que incluyeron la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado.

Con ello el joven mandatario de 36 años busca aplacar la creciente ola de violencia de las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de Latinoamérica con unos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, con las cárceles como Latacunga como grandes focos de esa violencia.

