«El monstruo de mi cuarto», el sensible cuento que toca almas en Medellín

Con un texto de nueve líneas y cien palabras, un joven de apenas 15 años de edad logró conmover a miles de personas.

El cuento fue el ganador del primer puesto de un concurso organizado por el Metro de Medellín y Comfama, en su quinta versión. Los participantes debían relatar en 100 palabras sucesos, pensamientos o sentimientos que pasan por la cotidianidad.

El texto además de convencer a los jurados está triunfando en las redes sociales donde ya se viralizó.

El autor firma como Miguel Ángel López y dice que es un participante de Aranjuez, en su relato, resume la pesadilla que muchas personas han sufrido.

En el texto titulado «El monstruo de mi cuarto» se lee: «mi casa queda en una loma cerca a la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más. Pero mi mamá le dice amor».



