El modelo del Mundial, el regreso de Oblak y 10 conclusiones de la pretemporada

Madrid, 7 ago (EFE).- La pretemporada, cerrada con una victoria, dos empates y una derrota, reafirmó la idea de Diego Simeone de afianzar el modelo de juego del último semestre, desde el Mundial 2022 en adelante, con el 5-3-2, con la presión arriba o con Koke de medio centro, tal y como ha demostrado en los partidos veraniegos, de los que se extraen más conclusiones, como el regreso de Jan Oblak, la continuidad de Álvaro Morata o el nuevo rol de Rodrigo Riquelme y Samuel Lino, carrileros y con sitio en la plantilla 2023-24, en la que sigue pendiente la salida de Joao Félix.

1 – El modelo del Mundial 2022:

Diego Simeone tiene claro cuál es el camino. Tras el decepcionante primer semestre de la pasada temporada, el peor momento del técnico en el banquillo del Atlético, según él mismo ha reconocido, la reacción tras el Mundial 2022 es el modelo a seguir en el nuevo curso. "Enfocaremos en lo que venimos haciendo en los últimos seis meses. Se formó un muy buen equipo", remarcó al final de la pasada campaña.

Dicho y hecho. La pretemporada lo ha remarcado sobre el terreno: el sistema 5-3-2 con el que fue campeón de la Liga en 2020-21 y concluyó el pasado curso -con 51 de los últimos 72 puntos ganados-; la presión alta; la salida de balón desde atrás con pases cortos y rápidos, sin un despeje a ninguna parte ni un pelotazo en largo; la posición como medio centro de Koke Resurrección… Todo se ha repetido en los cuatro encuentros jugados.

2 – La recuperación de Oblak:

Fuera de acción desde el pasado 24 de abril por un problema cervical, después del tratamiento conservador, sin intervención quirúrgica, al que fue sometido para solucionar la lesión, el portero esloveno ha reaparecido esta pretemporada, concretamente en el segundo amistoso, el pasado 30 de julio ante el Manchester City, con una gran nota, después de ser baja en los últimos ocho encuentros del pasado ejercicio. Ya está listo de nuevo.

Sus paradas en el amistoso más reciente contra el Sevilla, en la madrugada del pasado sábado al domingo, son la mejor confirmación de su buen estado, rumbo al inicio de la competición del próximo lunes 14 de agosto contra el Granada en el Cívitas Metropolitano, con toda la trascendencia que tiene el guardameta para su equipo.

3 – La continuidad de Morata:

Álvaro Morata ha partido desde el once titular en tres de los cuatro encuentros de pretemporada. En el último fue suplente de Memphis Depay. Pero entró al terreno desde el inicio de la segunda parte, en sustitución del delantero neerlandés, con el que se jugará una posición en la alineación inicial del duelo del próximo lunes contra el Granada. Su futuro ahora está en el Atlético, cuando parte del verano circuló entre Italia o Arabia Saudí.

"Es un jugador muy importante para nosotros. Tiene características de delantero de área que no tiene ningún otro. Memphis es el más cercano, pero también le gusta salir a asociarse. Álvaro es profundo, estira el equipo, tiene altura, un gran cabezazo. Es fundamental. Esperemos que siga con nosotros. El equipo necesita su juego", expresó Simeone en una entrevista a 'As' durante la gira de la pretemporada.

4 – El nuevo rol de Riquelme:

Es otra de las sensaciones de la pretemporada en el Atlético. Dotado de velocidad, regate, conducción y calidad, su recorrido lo propone también como una opción para el carril derecho, tal y como ha probado Diego Simeone durante esta pretemporada, a su regreso de la cesión de la pasada campaña al Girona. Se ha ganado un sitio en la plantilla rojiblanca. "Nos puede dar muchas cosas en esa función", anunció el entrenador.

Y, quizá, en el primer once inicial que alineará el técnico argentino el lunes contra el Granada por el carril derecho, dependiendo de si está o no disponible Nahuel Molina, de baja desde finales de julio por una lesión muscular. Riquelme ha sido cedido los dos últimos cursos, primero al Mirandés y después al Girona. Su rol ha cambiado. No sólo de posición, sino de trascendencia. Está llamado a ser protagonista en esta campaña.

5 – Lino rebasa a Javi Galán:

Samuel Lino regresó de su año de cesión en el Valencia sin su futuro definido, a la espera de la pretemporada para conocer si tendría un sitio en la plantilla del Atlético. Lo tiene. Ha sido uno de los mejores de la pretemporada, reubicado en la posición híbrida de carrilero/extremo para ser la competencia tanto de Yannick Carrasco como de Javi Galán por la banda izquierda.

El brasileño, de hecho, ha superado hasta ahora a Javi Galán en las preferencias de Simeone para ese puesto en esta pretemporada, una vez que fue el elegido para la titularidad cuando Carrasco aún arrastraba molestias en los primeros dos compromisos del verano en Corea del Sur. Javi Galán, fichado del Celta, parte ahora como tercera opción para esa plaza. En dos de los cuatro encuentros de preparación, ni siquiera dispuso de minutos.

6 – La competencia de Soyuncu:

Sensacional contra el Manchester City, el central internacional turco dispara la competencia en la línea defensiva del Atlético, junto a Stefan Savic, José María Giménez, César Azpilicueta, Axel Witsel y Mario Hermoso, a la espera aún de la reincorporación de Reinildo Mandava, que se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida el pasado 25 de febrero.

Soyuncu, llegado libre desde el Leicester tras la finalización de su contrato, ha jugado los cuatro encuentros de la pretemporada, dos de ellos como titular, contra el Manchester City y en el último ante el Sevilla, que generalmente es un ensayo general de Simeone para el inicio de la competición, con lo que su presencia en el primer once de LaLiga es probable. Tiene buena salida de balón, es potente, imponente en el juego aéreo…

7 – La jerarquía de Azpilicueta:

Después de once años en el Chelsea, del que ha sido capitán y con el que ha sido campeón de Europa, César Azpilicueta asume un nuevo reto en el Atlético, en el que su liderazgo ya es visible desde el primer momento que se puso a las órdenes de Simeone para los entrenamientos de la pretemporada, allá por el pasado 7 de julio.

Su jerarquía y su experiencia se transmiten en cada instante de cada sesión y cada partido. Entre él, fichado más para ser central que para ser carrilero derecho, y Caglar Soyuncu saldrá un puesto en el equipo titular ante el Granada. Las otras dos posiciones de la defensa parecen definidas para ese choque, con Stefan Savic y Mario Hermoso. Son baja José María Giménez, por lesión, y Axel Witsel, más central ya que medio centro, por sanción.

8 – La salida de Joao Félix y Mouriño:

Casi un mes ya después de su reincorporación al equipo, el pasado 10 de julio, tras la fallida cesión al Chelsea, la salida de Joao Félix sigue en las previsiones del futbolista, de su agente (Jorge Mendes) y del propio Atlético de Madrid, aunque aún aguardan la oferta, la fórmula y el destino fuera del conjunto rojiblanco para el atacante luso, con contrato hasta 2027 y que ya expresó el pasado 18 de julio su deseo de jugar en el Barcelona, aún sin reciprocidad. El Al Hilal saudí le ofrece una solución temporal.

Otro caso bien distinto es el de Santiago Mouriño, un proyecto aún de futuro, no de presente. La pretemporada era su prueba, tras fichar desde el Racing Montevideo. El crecimiento del central uruguayo seguirá fuera del Atlético, cedido en otro club, salvo giro inesperado en la planificación del conjunto madrileño.

9 – La incógnita de Saúl:

El Atlético necesita dos salidas, "al menos", según confirmó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, para contratar un medio centro y cumplir con los requisitos del control económico de LaLiga. Uno es Joao Félix. El otro abre la situación a otros nombres, pendiente de la demanda del mercado.

En esas circunstancias, Saúl Ñíguez mantiene el papel secundario en el esquema de Simeone del pasado curso, alterado en el tramo final de la última campaña de forma puntual, según parece por el desarrollo de la pretemporada, que alimenta la incógnita sobre su rol en el equipo y sobre su futuro. En el último amistoso frente al Sevilla no disputó ningún minuto.

10 – Barrios y un futuro de medio centro:

Desde hace meses, Simeone ve a Pablo Barrios un futuro medio centro, la posición que hoy cubre Koke Resurrección en el triángulo en el medio campo que forma en el 5-3-2 y el puesto en el que el club busca un nuevo refuerzo en el mercado, mientras crece el canterano, al que determinados momentos de la pretemporada ya le han servido al técnico para ubicarlo en esa demarcación, porque tiene cualidades para cumplir esa misión.

"Puede ocupar los tres o cuatro lugares del medio, en banda o más centrado. Está Koke en ese puesto. Queremos buscar su mejor potencial. Lo vemos parecido. Tiene que crecer en algunas situaciones. Lo está haciendo muy bien. Contra el City lo hizo muy bien y ante la Real Sociedad mejor aún. Me entusiasma, es del club, puede jugar en distintas posiciones, es ofensivo cuando se le permite y cuando tiene que cumplir funciones de organización está intentando cumplirlas también", dijo Simeone este verano sobre Barrios, de 20 años.

Iñaki Dufour

Por: EFE