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Resumen: los hechos comenzaron a las 23:00 horas del sábado 21 de marzo cuando uno de los huéspedes alertó a la administración sobre la presencia de llamas en el tercer nivel de la edificación.

El misterio de la habitación 213: Hombre murió en un hotel en llamas del centro de Medellín

Minuto30.com .- Una noche de pánico se vivió en un céntrico hotel del barrio La Candelaria, en el corazón de Medellín. Un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, cuya identidad aún no ha sido establecida, falleció tras caer desde el tercer piso del establecimiento en medio de una conflagración.

Según versiones extraoficiales, los hechos comenzaron a las 23:00 horas del sábado 21 de marzo cuando uno de los huéspedes alertó a la administración sobre la presencia de llamas en el tercer nivel de la edificación.

De inmediato, se dio aviso al Cuerpo oficial de Bomberos Medellín y a la Policía Nacional para atender la emergencia. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación tomó un giro fatal.

El fatal desenlace

En medio del humo y las llamas, la víctima — quien al parecer a veces se hospedaba en el lugar— salió de la habitación 213.

Testigos relataron que el hombre recorrió el corredor visiblemente exaltado, presuntamente tras el uso de estupefacientes, hasta llegar al balcón. En un acto desesperado, se asomó, y nadie contaba con su reacción.

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El golpe le provocó la muerte de manera inmediata ante la mirada de transeúntes y autoridades que apenas llegaban al sitio.

Investigación en curso

Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica al cadáver en el lugar de los hechos. Hasta el momento, se investiga tanto la causa del incendio como lo que motivó que el hombre muriera.

También se espera confirmar si el hombre se encontraba bajo el efecto de sustancias alucinógenas al momento del incidente.