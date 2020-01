Con el mismo mensaje, Cristiano Ronaldo y Luis Figo crearon polémica tras despedir a Kobe Bryant

Fueron los internautas quienes se dieron cuenta que Cristiano Ronaldo y Luis Figo compartieron tal cual el mismo mensaje en Twitter para despedir a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna.

El primero en trinar el mensaje fue el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, en el que daba su pésame a la familia, “muy triste escuchar las desgarradoras noticias sobre la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe era una auténtica leyenda y una inspiración para muchos. Envío mis condolencias a su familia y amigos y a las familias de todos los que han muerto en el accidente. Descansa en paz leyenda”.

Luego de tres horas el exjugador del Real Madrid, Luis Figo, tuiteó el mismo mensaje el pasado domingo 26 de enero para despedir al reconocido basquetbolista. Al parecer el community manager (CM) que maneja las cuentas de los dos famosos habría copiado y pegado las mismas palabras.

Los usuarios de Twitter han manifestado que: “vergonzoso el CM, es para despedirlo”, “Cristiano lo puso 3 horas antes, eso significa que el que plagió fue Figo, digo yo”, “creo que las condolencias para los grandes deportistas no son sinceros y es mejor no decir nada si no lo sientes. Vergüenza por parte de los dos”, entre otros.

Madre mía madre mía con Luis Figo y Cristiano! Tío que han escrito lo mismo! El CM no ha cambiado ni una letra!! De vergüenza esto! #Kobe #KobeBryant pic.twitter.com/VItcxwNnf1 — Frenkismo De Jong (@FrenkieDeJong22) January 27, 2020