‘El Mindo’ habló sobre supuesta relación con hombre que disparó en Cali

El influenciador conocido como ‘El Mindo’ habló luego de recibir varias amenazas a través de redes sociales. Armando Ortiz, nombre real del influencer, hizo un video de 4 minutos que publicó a través de su cuenta de Instagram.

«Como ciudadano rechazo todo acto de violencia tanto físico como verbal… hay varias fotografías que andan rondando, la primera una que dice que yo hago parte de un grupo paramilitar porque me tomé una foto con una persona que tuvo un acto de no ciudadano, de un acto de violencia. Miren yo me tomo fotos todos los días con personas que me conocen por mí trabajo», afirmó El Mindo en la grabación.

Lea también: ¿Se está quedando sin camello? ‘Sacaron’ a Alejandra Azcárate de otro programa

‘El Mindo’ dijo que estaba rondando una información en la que decían que el estaba ‘armado y encapuchado dando bala en las calles de Cali’, por lo que salió a dar la cara y aclarar lo sucedido.

‘El Mindo’ denuncia amenazas en su contra