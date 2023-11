El mexicano Jaime Jaquez firma su mejor actuación en la victoria de los Heat 117-109

in

Washington, 11 nov (EFE).- El novato mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. firmó este sábado su mejor actuación en la NBA con 20 puntos en la victoria a domicilio de los Miami Heat frente a los Atlanta Hawks por 117-109.

Jaquez Jr., que volvió a salir en el quinteto inicial, jugó 38 minutos y 28 segundos, anotó 20 puntos, recogió 4 rebotes y repartió 3 asistencias.

Tuvo un 47,1 % de acierto en tiros de campo (8 de 17), incluyendo un 28,6 % en triples (2 de 7), y un 100 % en tiros libres (2 de 2).

El novato de 22 años ya venía de firmar su mejor actuación hasta este sábado en el partido que el miércoles enfrentó a los Heat a los Memphis Grizzlies (102-108), cuando anotó 11 puntos con un triple decisivo a 18 segundos del final del partido.

"Estoy tratando de encontrar dónde puedo anotar, trato de encontrar dónde encajo (…) y luego, a la defensiva, solo trato de hacer mi trabajo", explicó Jaquez Jr. en declaraciones a pie de pista a Bally Sports.

Sobre Bam Adebayo y Kyle Lowry, sus compañeros este sábado en el quinteto inicial, dijo: "Me lo ponen muy fácil, siempre me dan consejos y sugerencias sobre lo que tengo que hacer, cómo puedo ser mejor. Ellos siempre me dan confianza y creo que eso es lo más importante. Todos creen en mí".

El mejor de los Heat (5-4), que jugaban sin Jimmy Butler ni Tyler Herro, fue Bam Adebayo con dobles figuras (26 puntos y 16 rebotes).

En los Hawks (5-4), por su parte, destacaron en la faceta anotadora Trae Young, con 27 puntos y 11 asistencias, y Dejounte Murray, con 23 puntos.

Por: EFE