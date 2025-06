En una profunda y emotiva reflexión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la capital y el país deberían dejar de discutir por la obra más importante para la ciudad, y que él mismo comenzará a dar ejemplo.

En un video, el alcalde dijo: “Yo mismo debo confesar que he sentido la necesidad de contestar a veces inclusive con rabia a quienes han tratado de sabotear el metro, han tratado de que se frene el proyecto. Eso me ha llevado a veces inclusive a decir cosas como que este no es de cartón, que este es irreal, pero yo creo que llegó la hora de dejar atrás esas disputas, de unirnos como ciudad y como sociedad”.

Posteriormente, el mandatario aseguró que “este proyecto no le pertenece a un alcalde, o a una administración, o a unas administraciones. Es un proyecto de la ciudad, de los bogotanos y las bogotanas, de todos ustedes. Son los impuestos de los bogotanos, y es la apuesta por cambiar la vida de los bogotanos”.

Lea también: Continúa la atención a 217 familias en Santo Domingo Savia tras evacuación masiva

Por esa reflexión, Galán invitó a los ciudadanos a “que trabajemos por eso. Defendámoslo, cuidémoslo. llegó el momento de generar una cultura de protección de este sistema para que garanticemos que este proyecto cumpla las expectativas en términos de cambiarnos la vida a todos, de conectar a esta ciudad, de garantizar el acceso a la ciudad, a muchos habitantes de Bogotá que tienen dificultades para desplazarse de un punto a otro, que reduzcamos los tiempos de desplazamiento, que le demos más tiempo a las familias para estar juntas y no estar tanto tiempo en el transporte”.

“Unámonos, Bogotá lo necesita y el metro puede ser la pieza clave que nos habrá una nueva etapa en la historia de la ciudad”, puntualizó el alcalde.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

‘El metro es de todos’: emotivo mensaje de Galán, que pide cesar la pelea por la obra más importante de Bogotá